Βαθμολογία UEFA: Πισωγύρισμα για την Ελλάδα και χαμένη ευκαιρία για την 10η θέση

Χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα στη μάχη που δίνει να προλάβει το «τρένο» της πρώτης δεκάδας στη βαθμολογία της UEFA. Η ήττα του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν αποτέλεσε την αρχή του κακού για τη χώρα μας, η οποία δεν κατάφερε να ανακάμψει ούτε μέσω των αγώνων του Europa League.
Το «διπλό» της Θέλτα επί του ΠΑΟΚ άλλωστε και κυρίως η ισοπαλία που απέσπασε η Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ επί του Παναθηναϊκού όχι μόνο δεν επέτρεψαν στην Ελλάδα να μαζέψει στην απόσταση, αλλά χάρισαν κι ένα μικρό προβάδισμα έξτρα 200 βαθμών στην 10η Τσεχία που μάζεψε περισσότερους χάρη (και) στην ισοπαλία της Σίγκμα Όλομουτς.
