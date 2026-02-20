Τα καμπανάκια Δένδια για τα ποσοστά της ΝΔ, η προσπάθεια Ανδρουλάκη στο TikTok και οι Αμερικάνοι στο Πεντάγωνο 

Μια αντιπροσωπεία Γερουσιαστών των ΗΠΑ με επικεφαλής τον Τζέρι Μόραν, αλλά και ένας Αμερικανός στρατηγός και Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης, ο Αλέξους Γκρίνκιεβιτς, βρίσκονται στην Αθήνα από χθες. Η παρουσία τους σε μια τέτοια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία δεν είναι καθόλου αμελητέα και θα περάσουν σήμερα τόσο από το Μέγαρο Μαξίμου, όσο και από το Πεντάγωνο. Ο Μητσοτάκης είναι δεδομένα σε ανοιχτή γραμμή με τους Αμερικανούς, ενώ και ο Δένδιας είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος. Μάλιστα, ειδικά για τους γερουσιαστές θα γίνει και τραπέζι στο Πεντάγωνο, στο οποίο θα συμμετάσχει και η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Οι ανησυχίες του Δένδια

Μιας και έλεγα για τον Νίκο Δένδια, να σας πω ότι με ενδιαφέρον διάβασα όσα είπε σε πίτα στο Αγρίνιο, όπου ουσιαστικά χτύπησε καμπανάκι για τα ποσοστά της ΝΔ στην τελική ευθεία για την κάλπη. Πρακτικά, εκδήλωσε την έντονη ανησυχία του για τη μείωση των ποσοστών της ΝΔ, λέγοντας ότι στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος τον Μάιο θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστικός και ειλικρινής διάλογος, προκειμένου να εντοπιστούν τα λάθη και οι αδυναμίες. Μάλιστα, τόνισε ότι απαιτείται εσωτερικός διάλογος για το τι δεν λειτουργεί σωστά, τι χρειάζεται βελτίωση και σε ποια σημεία το κόμμα οφείλει να επανέλθει στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του, ώστε να διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027. Αυτό με τις... θεμελιώδεις αξίες πάντως μου φάνηκε σαν να είναι στην ίδια γραμμή, έστω επί της αρχής, με την κριτική που ασκούν Καραμανλής και Σαμαράς.

Το φρένο της Όλγας

Είδα χθες στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ (πού αλλού;) τον γνωστό μουσικοσυνθέτη Μίνωα Μάτσα να αναφέρεται στο θέμα της νομικής ρύθμισης που άναψε φωτιές μετά την Πρωτοχρονιά, με αφορμή την αγωγή που του κατέθεσε η πρώην σύζυγός του Όλγα Κεφαλογιάννη. Μαθαίνω πάντως και σας το λέω αρμοδίως ότι η διαδικασία από μέρους της κ. Κεφαλογιάννη έχει παγώσει, αν και θα περιμένει κανονικά το Εφετείο, όπως δικαιούται.

Προσπαθεί, αλλά...

Είναι εμφανής η πιο επαγγελματική εμφάνιση των ΤikΤok βίντεο που κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος προσπαθεί να περάσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και σε νεότερα κοινά, αλλά παράλληλα να εμφανιστεί και πιο συμπαθής σε ένα δημογραφικό κοινό, όπου το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ προβληματικό πέρασμα. Ένα τέτοιο βίντεο έκανε και χθες από την Κρήτη, όπου συνάντησε στελέχη και παλαίμαχους της Εθνικής Ποδοσφαίρου, αλλα είναι σαφές οτι το concept είναι εντελώς ξένο για τον άνθρωπο και ακόμα δεν αποδίδει η προσπάθεια.

Σπυρόπουλος vs. Σπυρόπουλος

Δεν έχει περάσει απαρατήρητη η ενδοοικογενειακή κόντρα μεταξύ του υιού του Ροβέρτου Σπυρόπουλου, Απόστολου με τον αδελφό του πατέρα του και την πρώτη του ξαδέλφη Ντίνα Σπυροπούλου. Η δημόσια κόντρα γίνεται με φόντο τους πλειστηριασμούς των οινοποιείων και την κακή κατάσταση της εταιρείας αν και υπάρχει και μια ακόμη διάσταση. Ο γιος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, που διετέλεσε για χρόνια διοικητής στο ΙΚΑ, πολιτεύτηκε με τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, ενώ η πρώτη του ξαδέλφη, Ντίνα, εμφανίστηκε στην παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα, στην Πάτρα. Η δημόσια αντιπαράθεση θυμίζει «πόλεμο των Ρόουζ», και αν μη τι άλλο αποτυπώνει ανάγλυφα τις πολύ κακές σχέσεις στο εσωτερικό μιας από τις πιο ιστορικές οικογένειες του ΠΑΣΟΚ.

Οι μάχες για τον σταυρό φέρνουν εντάσεις

Αν παρακολουθήσει κανείς τις μάχες των τελευταίων ημερών, θα διαπιστώσει ότι η άτυπη προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει. Και όσοι αναζητούν να μπλέξουν σε «καβγά» το κάνουν προς άγρα ψήφου. Δεν λείπουν και τα εσωκομματικά συντροφικά μαχαιρώματα. Θυμίζω ότι απέχουμε 12 μήνες από τις εκλογές που η πολιτική πιάτσα έχει προεξοφλήσει για τον Μάρτιο του 2027. Να αναμένετε χοντρά πεσίματα.

