Νεκρός ο συνιδρυτής της Asos: Mυστήριο με την πτώση του εκατομμυριούχου από τον 17ο όροφο

Ο συνιδρυτής της ASOS, Κουέντιν Γκρίφιθς (Quentin Griffiths) βρέθηκε νεκρός υπό ύποπτες συνθήκες έξω από την πολυκατοικία του στην Πατάγια. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο 58χρονος μάλλον έπεσε από το μπαλκόνι της κατοικίας του στον 17ο όροφο.

Η αστυνομία δεν βρήκε κανένα σημάδι διατάραξης μέσα στο διαμέρισμα, αλλά δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας μέχρι να διεξαχθούν περισσότερες εξετάσεις στο σώμα του.

58-year-old Quentin Griffith founder of online fashion giant Asos plunged to his death in Thailand after falling from his 17th-floor apartment. pic.twitter.com/XoDS0QH0tz — Daily Loud (@DailyLoud) February 20, 2026

Αυτό έρχεται μετά από μια έντονη διαμάχη με την πρώην σύζυγό του από την Ταϊλάνδη, αφού τον κατηγόρησε ότι έκλεψε 500.000 λίρες από την εταιρεία που διατηρούσαν μαζί.

Συνελήφθη πέρυσι και ανακρίθηκε από ντετέκτιβ όταν εκείνη ισχυρίστηκε ότι είχε πλαστογραφήσει έγγραφα για να πουλήσει γη και μετοχές της εταιρείας εν αγνοία της.

Ο Γκρίφιθς, σύμφωνα με τγην thesun.com. επέμεινε ότι ήταν αθώος και αφέθηκε ελεύθερος μετά την ανάκριση. Η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη. Η ακριβής αιτία θανάτου του δεν θα διαπιστωθεί μέχρι την πλήρη νεκροψία, η οποία μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Μια πηγή κοντά στην οικογένειά του δήλωσε: «Είναι ένα πραγματικό μυστήριο. Έχει χρησιμοποιηθεί η φράση «ύποπτες συνθήκες», αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα».

Ποιος ήταν ο Κουέντιν Γκρίφιθς

Ο Γκρίφιθς έκανε μια περιουσία με τη σύσταση του Asos το 2000.

Εξελίχθηκε σε ένα «παγκόσμιο φαινόμενο» και σύντομα έγινε δισεκατομμυριούχος, με την Πριγκίπισσα της Ουαλίας και τη Μισέλ Ομπάμα να φορούν και οι δύο σχέδια της δικής του ετικέτας.

Ο πρώην στέλεχος διαφήμισης Γκρίφιθς παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή μάρκετινγκ μετά από τέσσερα χρόνια, αλλά κέρδισε 15 εκατομμύρια λίρες από πωλήσεις μετοχών το 2010 και είχε μια ακόμη απροσδόκητη αύξηση μετοχών το 2013.

Ο πατέρας τριών παιδιών μετακόμισε στην Ταϊλάνδη γύρω στο 2007 και, αφού χώρισε με την πρώτη του σύζυγο, παντρεύτηκε μια Ταϊλανδέζα. Απέκτησαν έναν γιο και μια κόρη, αλλά χώρισαν πριν από λίγα χρόνια.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε: «Υποστηρίζουμε την οικογένεια ενός Βρετανού υπηκόου που πέθανε στην Ταϊλάνδη και είμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές».