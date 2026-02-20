Πέθανε ο Έρικ Ντέιν σε ηλικία 53 ετών - Η μάχη του «Dr McSteamy» του «Grey's Anatomy» με την ALS

Ο Έρικ Ντέιν, ηθοποιός που έγινε περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές Grey's Anatomy και Euphoria, πέθανε σε ηλικία 53 ετών, λιγότερο από έναν χρόνο αφότου αποκάλυψε ότι έπασχε από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

«Με βαριά καρδιά, ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν πέθανε το απόγευμα της Πέμπτης (19/02), μετά από μια θαρραλέα μάχη με την ALS» αναφέρεται σε δήλωση της οικογένειας. Ήταν παντρεμένος με την, επίσης, ηθοποιό και μοντέλο Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά.

Η γραπτή δήλωση ανέφερε ότι πέρασε τις τελευταίες του μέρες περιτριγυρισμένος από φίλους και την αφοσιωμένη σύζυγό του, και τις δύο κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια, «οι οποίες ήταν το κέντρο του κόσμου του».

«Θα μας λείψει βαθύτατα και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι για πάντα ευγνώμων για την έκρηξη αγάπης και υποστήριξης που έλαβε» συμπληρώθηκε στην ίδια ανακοίνωση.

Η διάγνωση με ALS

Ο Δρ. Μαρκ Σλόαν, ή «Δρ ΜακΣτίμι», του ιατρικούς δράματος Grey's Anatomy, διαγνώστηκε πέρυσι με ALS και πέρασε τους τελευταίους μήνες ευαισθητοποιώντας το κοινό για τη νόσο.

Η ALS, γνωστή και ως νόσος του Λου Γκέριγκ, είναι μια σπάνια εκφυλιστική ασθένεια που προκαλεί προοδευτική παράλυση των μυών.

Επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη που ελέγχουν την κίνηση των μυών, προκαλώντας στους ασθενείς να χάνουν σταδιακά την ικανότητά τους να μιλούν, να τρώνε, να περπατούν και να αναπνέουν ανεξάρτητα.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Ντέιν δήλωσε στην εκπομπή Good Morning America του δικτύου ABC ότι η διάγνωσή του τον «θύμωσε».

«Επειδή, ξέρετε, ο πατέρας μου έφυγε όταν ήμουν μικρός. Και τώρα, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να με χάσουν τα κορίτσια μου όσο είναι πολύ μικρά» εκμυστηρεύτηκε.

Ο πατέρας του αυτοκτόνησε όταν ο Ντέιν ήταν 7 ετών.

Συλλυπητήρια από τους συμπρωταγωνιστές του

Ο ηθοποιός γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο το 1972 και έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στα Wonder Years το 1993.

Ο Ντέιν είχε παίξει, επίσης, τον Τζέισον Ντιν στη δραματική σειρά φαντασίας Charmed και τον Καπετάνιο Τομ Τσάντλερ στη δραματική σειρά δράσης The Last Ship, ενώ εμφανίστηκε σε ταινίες όπως το Marley & Me, το Valentine's Day και το Burlesque.

Οι συμπρωταγωνιστές του Dane στο Grey's Anatomy αποτίουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα ηθοποιό.

Η Κιμ Ρέιβερ, η οποία υποδύθηκε τη σύζυγό του στην οθόνη, δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, έλαμπε το βλέμμα του και με μια σκανταλιάρικη έκφραση, το έκανε με τέλειο κωμικό timing, μια ατάκα διαλόγου που σε καθήλωσε».

Ο Κέβιν Μακκίντ, ο οποίος υποδύεται τον χειρουργό τραυμάτων Όουεν Χαντ στη σειρά, έγραψε στο Instagram: «Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε».

Ο δημιουργός του Euphoria, Σαμ Λέβινσον, δήλωσε στο Variety: «Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του αγαπημένου μας φίλου».

«Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ μαζί του. Ήταν ένα δώρο που ήμουν φίλος του» συμπλήρωσε..