Βεζένκοβ: Η αντίδρασή του στο σύνθημα για τον Μπαρτζώκα!

Ο Ολυμπιακός ξέσπασε (107-84) πάνω στη Βιλερμπάν και άφησε πίσω του τις τρεις διαδοχικές ήττες στην EuroLeague, ωστόσο το highlight της αναμέτρησης ήταν το μήνυμα στήριξης και η αποθέωση των φιλάθλων στον Γιώργο Μπαρτζώκα κατά την είσοδό του στο παρκέ.
Μπορεί τα τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα, απέναντι σε Ερυθρό, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια να είχαν βάλει αρκετή πίεση και να είχαν απογοητεύσει μερικούς φίλους των Πειραιωτών. Ωστόσο, όσοι βρίσκονταν στο ΣΕΦ για την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν, χάρισαν ένα «θερμό» χειροκρότημα στον προπονητή των «ερυθρόλευκων».
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
- Η ηθοποιός τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια που το 1997 ήταν το απόλυτο τηλεοπτικό είδωλο
- GNTM: Η Ξένια είναι η μεγάλη νικήτρια του ριάλιτι μόδας
- Σκάνδαλο Predator: «Κελάηδησε» ο υπάλληλος που φέρεται να παγίδευσε τον Ανδρουλάκη
- Αυτή είναι η πιο μεγάλη non stop πτήση στον κόσμο: Με διάρκεια 19 ώρες και χωρίς οικονομική θέση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.