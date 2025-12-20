Βεζένκοβ: Η αντίδρασή του στο σύνθημα για τον Μπαρτζώκα!

Ο Ολυμπιακός ξέσπασε (107-84) πάνω στη Βιλερμπάν και άφησε πίσω του τις τρεις διαδοχικές ήττες στην EuroLeague, ωστόσο το highlight της αναμέτρησης ήταν το μήνυμα στήριξης και η αποθέωση των φιλάθλων στον Γιώργο Μπαρτζώκα κατά την είσοδό του στο παρκέ.

Μπορεί τα τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα, απέναντι σε Ερυθρό, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια να είχαν βάλει αρκετή πίεση και να είχαν απογοητεύσει μερικούς φίλους των Πειραιωτών. Ωστόσο, όσοι βρίσκονταν στο ΣΕΦ για την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν, χάρισαν ένα «θερμό» χειροκρότημα στον προπονητή των «ερυθρόλευκων».

