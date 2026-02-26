Μενού

Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός 3-4 στα πέναλντι: Eπική πρόκριση για το «Τριφύλλι»

Πρόκριση για το Τριφύλλι στους «16» του Europa League. Το Τριφύλλι θα μάθει αύριο στην κλήρωση των 14:00 εάν θα παίξει με Μπέτις ή Μίντιλαντ.

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ.
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ. | Eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός πήρε μία παλικαρίσια πρόκριση στα πέναλτι στην Τσεχία κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν κι ενώ στην παράταση έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ερνάντεθ.

Οι πράσινοι με πρωταγωνιστές τους Λαφόν, Τετέι, απέκλεισαν τους Τσέχους στα playoffs του Europa League και πλέον είναι στους στους «16» της διοργάνωσης.

