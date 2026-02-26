Λιάγκας: «Το Ψαράκι της Kουτσελίνη θα προκαλέσει θλίψη σε κάποιους νέους, όχι γέλιο»

Την άποψη του για το «Ψαράκι» της Ζήνας Κουτσελίνη εξέφρασε ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό», όσο συζητούσαν στο πλατό για τις εκπομπές που παρουσιάζει με τον Πέτρο Κουσουλό.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο «Ψαράκι», το τραγούδι που έγινε viral από την παρουσιάστρια του Star, λέγοντας πως κατά την γνώμη του ήταν λάθος της:

«Το “Ψαράκι” για μένα ήταν λάθος της. Δεν ξέρω αν το έκανε για μια πλάκα που την κάνει εσωτερικά και βγήκε μια πλάκα προς τα έξω. Δεν ξέρω αν το έκανε όπως λένε κάποιοι για να χτίσει ένα πιο νεανικό προφίλ, δεν χτίζεις έτσι νεανικό προφίλ για μένα. Γιατί φαίνεται πιο πολύ ότι δεν είσαι στο κομμάτι νεανικό προφίλ γιατί πας να το παίξεις “Ψαράκι”. Ποιος νέος θα γελάσει με το “Ψαράκι”. Σε κάποιους νέους θα προκαλέσει θλίψη το ψαράκι, όχι γέλιο», είπε αρχικά.

«Αισθητικά δεν μου άρεσε όλο. Το κάνεις μια φορά… Μετά γιατί το τραβάς, βιντεοκλίπ, βγαίνεις έξω, βάζεις τον Μαλλιαρό…», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.