Γερμανία: Εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα που αγνοείται από τον Ιανουάριο

Στη Γερμανία έχει εντοπιστεί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η 16χρονη Λόρα που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και συγκεκριμένα από την περιοχή του Ρίου.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, η ανήλικη ταξίδεψε στο Βερολίνο με την αεροπορική εταιρεία Lufthansa η οποία μετά από μέρες, επιβεβαίωσε στην ΕΛΑΣ, πως πράγματι η ανήλικη ταξίδεψε από το Ελευθέριος Βενιζέλος στις 8 Ιανουαρίου.
Αναλυτικά η δήλωσε της Lufthansa ανέφερε: ««Επειδή κυκλοφορούν ψευδείς πληροφορίες, ακολουθεί μια διευκρίνιση: Η Lufthansa απαντά φυσικά αμέσως στα αιτήματα των αρχών. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση το σχετικό αίτημα περιήλθε σε εμάς μόλις στις 31 Ιανουαρίου! Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές έχουν τη δική τους άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των επιβατών», αναφέρει από την πλευρά της η γερμανική αεροπορική εταιρεία.
