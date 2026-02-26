Ένταση στη δίκη Λυγγερίδη: «Με φωτοβολίδα δεν σκοτώνουμε ούτε λαγό» - «Να σου ρίξω να δεις αν θα σε στείλει;»

Νέα ένταση ξέσπασε στη δίκη για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη από ναυτική φωτοβολίδα, αυτή τη φορά μεταξύ δικηγόρου και του πατέρα του θύματος.

Η φράση που χρησιμοποίησε δικηγόρος υπεράσπισης για τη φωτοβολίδα, προκάλεσε την αντίδραση από πλευράς του Θανάση Λυγγερίδη και χρειάστηκε η επέμβαση του προεδρείου, για να συνεχιστεί η διαδικασία.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο δικηγόρος είπε: «Αν ρίξουμε μια φωτοβολίδα με πιστόλι δεν μπορούμε να σκοτώσουμε ούτε λαγό», με τον πατέρα του αστυνομικού να τον ρωτά: «Να φέρω να σου ρίξω μια, να δεις αν θα σε στείλει στον αγύριστο;».

Ο πρόεδρος ζήτησε από τον κ. Λυγγερίδη να περάσει έξω από την αίθουσα για την απρεπή του φράση. «Περάστε έξω, θα του πείτε να πάει στον αγύριστο;»

Εκείνος, τότε, εξήγησε πως «δεν είπα να πάει στον αγύριστο, είπα αν δεχτεί μια τέτοια φωτοβολίδα θα πάει. Έλεος κ. Πρόεδρε. Δεν μπορώ να ακούω βλακείες, κρατήστε ένα επίπεδο. Μην αφήνετε να γίνετε γελοίο το πράγμα».

Ένταση είχε προηγηθεί και λίγο νωρίτερα την ώρα που άλλος συνήγορος υπεράσπισης έθετε στον μάρτυρα αστυνομικό ερωτήσεις, επικαλούμενος προανακριτική κατάθεση, την οποία οι δικηγόροι της οικογένειας του Γιώργου Λυγγερίδη είπαν ότι δεν την έχουν.

Όταν ο πρόεδρος σημείωσε πως «κάπου θα έχει παραπέσει», ο Θανάσης Λυγγερίδης εξαγριώθηκε. « Τι θα πει κ. Πρόεδρε έχει παραπέσει; Κασόνι ήταν και έχει παραπέσει; Εδώ δικάζουμε μια εγκληματική οργάνωση και έναν αναίτιο φόνο. Τον νόμο και τη δημοκρατία δικάζουμε εδώ μέσα. Δεν σκοτώθηκαν πρόβατα. Βλέπετε κανέναν άλλον πατέρα εδώ μέσα; Μόνο εγώ είμαι».