Βινίσιους: Έκανε πλαστική σε σημείο που κανείς δεν φανταζόταν - Αγνώριστος στο πρόσωπο

Εκμεταλλευόμενος τον χρόνο εκτός γηπέδου, μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Μουντιάλ, ο Βινίσιους έκανε μία αισθητική επέμβαση στο πρόσωπό του που κανείς δεν φανταζόταν.
Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ θα εμφανιστεί ανανεωμένος στην προετοιμασία της Ρεάλ Μαδρίτης για τη νέα σεζόν, καθώς με την νέα πλαστική στο σαγόνι του είναι αγνώριστος, όπως φάνηκε άλλωστε από τις πρώτες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν.
Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, η επέμβαση αυτή περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών ενθεμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση του περιγράμματος του προσώπου.
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