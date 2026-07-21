Όταν ο Αλέξης Σταμάτης μίλησε ανοιχτά για τον αλκοολισμό - «Έπινα δύο με τρία μπουκάλια τη μέρα»

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, ο γνωστός συγγραφέας, Αλέξης Σταμάτης, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο συγγραφέας που έχει διακριθεί αρκετές φορές ενώ έχει εκδόσει 34 βιβλία συνολικά στην καριέρα του, ενώ έχει ασχοληθεί με το θέατρο και την ποίηση, πριν τρία χρόνια είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» μιλώντας μεταξύ άλλων για τη σχέση εξάρτησης με το αλκοόλ.

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Όπως είχε πει: «Στο αλκοόλ με οδήγησε η κατάσταση μετά το πολυτεχνείο, ήταν η απόλυτη ελευθερία. Την πρώτη φορά που μου δώσανε ρετσίνα είπα «ωραίο είναι» και ήπια μια μπουκάλα».

Στη συνέχεια εξήγησε πως κατέληξε να εθίζεται σε αυτό καθώς δεν είχε την αίσθηση του μέτρου:

«Δεν γίνεται να ξυπνάω χωρίς αυτό, ξεκίνησε η κάθοδος του αλκοολικού προς τον Άδη γιατί εγώ δεν έχω μέτρο. Δεν μπορούσα να είμαι απλά πότης. Έπρεπε να πίνω δύο με τρία μπουκάλια την ημέρα».

Τέλος, ξεκάθαρισε πως όλα αυτά αποτελούν παρελθόν αφού έχει κόψει αυτή τη συνήθεια από το 1996. «Αποφάσισα μια ωραία μέρα να το σταματήσω. Από τις 10 Απριλίου 1996 δεν ξαναήπια τίποτα. Όλα αυτά ήταν ένα είδος εσωτερικού ψώνιου, να δω μέχρι πού θα πάει», ανέφερε χαρακτηριστικά.