Ξέσπασε ο Χρήστος Κούτρας: «Εγώ που τα πληρώνω όλα, είμαι μαλ…; Προφανώς είμαι»

Ξέσπασε σήμερα (21/7) ο Χρήστος Κούτρας στον αέρα της εκπομπής «Αταίριαστοι» όταν διάβασε ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή» που αφορούσε τους ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος που φτάνουν, όπως είπε, τα τρία δισεκατομμύρια και εξαιτίας αυτού μπαίνει «καπέλο» στις τιμές.

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«Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. "Καπέλο" έξι λεπτών στην τιμή του ρεύματος πληρώνουμε όλοι μας από απλήρωτους λογαριασμούς.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προσεγγίζουν τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι μισές είναι καταναλωτών που έχουν αλλάξει ήδη πάροχο γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την είσπραξή τους.

Δεν ξέρω πώς γίνεται η δουλειά, αλλά αναρωτήθηκα γιατί πριν αλλάξω πάροχο να μην έχω εξοφλήσει τον προηγούμενο;», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ.

«Εγώ που τα εξοφλώ όλα, γιατί φοβάμαι μην μου κόψουν το ρεύμα, είμαι μαλ…ς; Προφανώς είμαι! Και όλοι εσείς είστε μαλ…ς, εντάξει;

Γιατί τα πληρώνουμε κανονικά, αλλά κάποιοι άλλοι δεν τα πληρώνουν και δεν φροντίζουν να υπάρχει ο μηχανισμός για να εισπράξουν», συμπλήρωσε ο Χρήστος Κούτρας.

Βέβαια, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν τον λογαριασμό ρεύματος, ο οποίος φουσκώνει και άλλο ειδικά τώρα το καλοκαίρι εξαιτίας του καύσωνα που καθιστά απαραίτητη τη χρήση κλιματιστικού, το οποίο εάν είναι παλαιάς τεχνολογίας, μπορεί να φουσκώσει πολύ τον λογαριασμό, μια οδυνηρή αλήθεια, κακά τα ψέματα.