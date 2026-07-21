Γιατί η Αργεντινή κατάφερε να κάνει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να την αντιπαθήσει

Oι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια. Από την άλλη, με το στατιστικό των 0,09 XGOALS σε 120 λεπτά καθαρού αγώνα δεν ξέρω πώς μπορούν να πουν και ψέματα. Αυτός ήταν ο πρώτος τελικός Μουντιάλ που θυμάμαι να είναι τόσο πολύ μονότερμα. Περισσότερο και από εκείνον που 12 χρόνια πριν είχε αφήσει πάλι την Αργεντινή ηττημένη από την πανίσχυρη τότε Γερμανία.

Το Μουντιάλ του 2026 τελείωσε, όπως ακριβώς περίμενε κανείς ότι θα τελειώσει. Με μία νικήτρια ομάδα να έχει κερδίσει πανάξια τον τίτλο πετώντας έξω φαβορί και αουτσάιντερ. Και με έναν Τραμπ να κάθεται μπάστακας στην ιστορίκη φωτογραφία, την ώρα που ο Τζιάνι Ινφαντίνο τον παρακαλούσε περισσότερο ευγενικά από όσο θα έπρεπε, να φύγει από το πλάνο.

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Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε κάποιο πραγματικά μαγικό Μουντιάλ. Το ποδόσφαιρο που έπαιξαν οι ομάδες (εξαιρουμένης Γαλλίας και Ισπανίας) ήταν μετριότατο. Οι εκπλήξεις λίγες, εκτός ίσως από το Κουρασάο και το Κάπο Βέρντε. Τα πάντα θα ξεχνιούνταν αν δεν υπήρχε η ανάδυση του Μέσι στην κορυφή όχι μόνο του ποδοσφαίρου (αυτό το ξέραμε ήδη) αλλά γενικά του ομαδικού αθλητισμού.

Η Αργεντινή ως ο villain του Μουντιάλ

Αν στο Μουντιάλ του Κατάρ, όλος ο πλανήτης διψούσε να δει τον ποδοσφαιρικό θεό του να κάθεται στον θρόνο του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου, λίγοτερο από 4 χρόνια μετά πολλά άλλαξαν. Ο Μέσι συνεχίζει να κάνει πράγματα θαυματουργά, από αυτά που θα γραφτούν στην ιστορία του ποδοσφαίρου και θα μας κάνουν να μοιάζουμε γραφικοί όταν μιλάμε με τους, αγέννητους τώρα, ανθρώπους του μέλλοντος που θα ασχοληθούν με το άθλημα.

Η Αργεντινή όμως έκανε κάτι το ακριβώς αντίθετο. Σε ένα ματς το οποίο δεν θα κέρδιζε ακόμα και αν έπαιζαν άλλες δέκα φορές, η εμφανώς κατώτερη ποιοτικά ομάδα σύντομα κατάλαβε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κοντράρει την αντίπαλη ομάδα πέραν του να αρχίσει να παίζει ξύλο. Και μιλάμε για πολύ ξύλο.

Λιονέλ Μέσι | Getty

Και η αλήθεια είναι ότι ακόμα και το να παίζεις ξύλο είναι μέρος του παιχνιδιού. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία ομάδα που ελλείψει άλλου τρόπου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αντιπάλου της, πηγαίνει το ματς στη δύναμη κλωτσόντας θεούς και δαίμονες.

Ο Έντσο Φερνάντες, ο επόμενος μάλλον αρχηγός της Αργεντινής μετά την αποχώρηση του Μέσι, αποβλήθηκε μία φορά. Ο διπλανός του στο γήπεδο Παρέδες θα μπορούσε να έχει αποβληθεί άλλες δύο-τρεις. Στα κόρνερ υπήρχαν διαρκώς τσαμπουκάδες, απίστευτο ξύλο στον Γιαμάλ, μηδενική προσπάθεια να παιχτεί κάτι που θυμίζει έστω ποδόσφαιρο.

Η αντίδραση στο τέλος του αγώνα

Όταν η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη λειτούργησε και έδωσε το τρόπαιο στην ομάδα που το άξιζε περισσότερο, ο 39χρονος Μέσι, έκατσε στο έδαφος του γηπέδου και έμοιαζε να προσπαθεί να κατανοήσει ότι μόλις είχε τελειώσει το μάλλον τελευταίο του παιχνίδι σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτή η κατανόηση ίσως είναι ακόμα πιο δύσκολη για εμάς τους υπόλοιπους. Στο επόμενο Μουντιάλ, ο Μέσι θα κάθεται στα VIP του γηπέδου με κουστούμι;

Πολύ κοντά του, ο Παρέδες, που προσπαθούσε με νύχια και με δόντια να αποβληθεί στα 120 λεπτά του αγώνα, τελικά τα κατάφερε στο τέλος του αγώνα, αφού πλακώθηκε στο ξύλο με 2-3 παίκτες της νικήτριας Ισπανίας. Μία στιγμή που, για όποιον ξέρει τον Παρέδες, δεν ήταν και το πιο σοκαριστικό πράγμα που έχει δει στη ζωή του.

Ταυτόχρονα, στο TikTok έχουν κυκλοφορήσει εικόνες από το γήπεδο που δείχνει όλη την ομάδα της Αργεντινής να είναι με την πλάτη στραμμένη την ώρα που η ομάδα του ματς. Η στάση τους αυτή μάλλον εκλαμβάνεται ως σημάδι πόνου για την ήττα παρά ως κάποιου τύπου απαξίωση προς τους νικητές. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια επίσημη εξήγηση.

Ομολογουμένως, πάντως, όποια και αν είναι η αιτιολογία, σίγουρα δεν κάθεται καλά στο μάτι. Ούτως ή άλλως η στιγμή που η νικήτρια ομάδα σηκώνει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, το πράγμα που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής σε όλον τον πλανήτη, είναι ιερή.

Ισπανία | EPA/WILL OLIVER/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τι σημαίνει όλο αυτό;

Με τη συμπεριφορά κάποιων από τους παίκτες της, η Αργεντινή απέτυχε να κρατήσει τον ρόλο του καλού που είχε στο προηγούμενο Μουντιάλ και μοιάζει με villain από το Karate Kid. Με τη διαφορά ότι οι villain σε ταινίες τύπου Karate Kid είναι τουλάχιστον τρομακτικοί και με την απόδοσή τους.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, τίποτα από αυτά δεν μπόρεσε να επισκιάσει το τουρνουά που έκανε ο Μέσι στα 39 του. Ίσως μάλιστα να κάνει τον μύθο του ακόμα μεγαλύτερο, μιάς και μόνος του ουσιαστικά, οδήγησε μία ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων σε έναν ακόμη τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και όλο αυτό μάλιστα χωρίς να του το ζητήσει κανείς, μίας και είχε κλείσει τους λογαριασμούς του με την ιστορία 3,5 χρόνια πριν.

Και η αλήθεια είναι ότι κάθε τελικός μουντιάλ κουβαλάει πάνω του το βάρος της ιστορίας. Κάποιοι παίκτες με τις επιδόσεις τους θα καταφέρουν να μείνουν στην αιωνιότητα. Κανείς δεν θα θυμάται τους τσαμπουκάδες του Παρέδες. Οι πάντες θα θυμούνται το μουντιαλικό last dance του ανθρώπου που έφτασε πιο κοντά από τον καθένο στο τέλειο.