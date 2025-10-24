Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Βίρτους στην Μπολόνια απόψε (24/10) για την 6η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.
Το απουσιολόγιο του Εργκίν Αταμάν είναι αρκετά πλούσιο καθώς πέρα από τον Ματίας Λεσόρ, εκτός μάχης είναι ο Χολμς λόγω προβλήματος στους προσαγωγούς, ο Καλαϊτζάκης που υπέστη κάκωση στον αγκώνα κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Τετάρτης (22/10) και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου μία εβδομάδα και ο Σαμοντούροφ με κάταγμα στο δάχτυλο.
Οι «πράσινοι» προέρχονται από τη μεγάλη νίκη επί της Εφές στην Κωνσταντινούπολη και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 4-1.
Από την άλλη πλευρά, η ιταλική ομάδα έχει ρεκόρ 3-2 και την περασμένη αγωνιστική νίκησε στη Γαλλία τη Βιλερμπάν με 90-83.
