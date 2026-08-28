Βόλεϊ: Ιστορικό το Ιταλία - Γερμανία, «κατεδάφισαν» ταυτόχρονα δύο ρεκόρ με σετ 64-66

Και οι 4.400 θεατές που γέμισαν το PalaCalafiore έγιναν μάρτυρες ενός ιστορικού ματς του βόλεϊ, καθώς Ιταλία και Γερμανία έσπασαν δύο ρεκόρ μονομιάς, φτάνοντας το σετ στο 64-66.

Σύμφωνα με το CEV, το ματς Ιταλία - Γερμανία έσπασε το ρεκόρ για το μεγαλύτερο σετ που παίχτηκε ποτέ σε διεθνή διοργάνωση, και ταυτόχρονα αυτό της μεγαλύτερης διάρκειας αγώνα.

Τα νούμερα φαίνονται εξωπραγματικά: οι δύο ομάδες μαζί έσωσαν 43 σετ πόιντ. Ήταν ο Γερμανός Tobias Brand που τελικά έδωσε τέλος στον μαραθώνιο, όταν εξαργύρωσε το 15ο σετ πόιντ της ομάδας του, αφού σκόραρε ο ίδιος δώδεκα πόντους.

A NEW WORLD RECORD! 🤯🌍



The opening set of the preparation match between Italy 🇮🇹 and Germany 🇩🇪 lasted 1 hour and 29 minutes, with Germany finally taking it 66–64! 😱⏳



And after 3 hours and 29 minutes, Italy eventually won the match 3–2! 🇮🇹💥



If this is what a preparation… pic.twitter.com/0rIPiV9kLw — European Volleyball (@CEVolleyball) August 28, 2026

Το Ιταλία - Γερμανία γράφει ιστορία

Η ιστορική βραδιά μόλις ξεκινούσε τόσο για τους παίκτες όσο και για τους φιλάθλους. Ο αγώνας τελείωσε μετά το tie break (64-66, 25-22, 23-25, 25-22, 15-12) το οποίο τελικά κέρδισε η Ιταλία.

Για άλλη μια φορά, ένα ακόμη ρεκόρ καταρρίφθηκε μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή: Γερμανία εναντίον Ιταλίας ήταν ο μεγαλύτερος σε διάρκεια αγώνας στην εποχή του συστήματος rally point.

Διήρκεσε 3 ώρες και 50 λεπτά, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 2 ώρες και 53 λεπτά sto Βραζιλία - Καναδάw στο φετινό Πρωτάθλημα Εθνών Βόλεϊ.

«Αυτός είναι ο μεγαλύτερος σε διάρκεια αγώνας που έχω παίξει ποτέ. Δεν νομίζω ότι κάποιος από εμάς έχει βιώσει ποτέ ένα τέτοιο πρώτο σετ - και στην πραγματικότητα το κερδίσαμε. Ήταν απίστευτο. Ήταν επίσης απίστευτη η απόλυτη αποφασιστικότητα με την οποία παίξαμε. Ψυχικά, αλλά και όσον αφορά τη φυσική μας κατάσταση, σήμερα ήταν ένα πολύ καλό τεστ», δήλωσε ο Μπραντ.

HISTÓRICO. HISTÓRICO. HISTÓRICO. 🤯



🇩🇪 ALEMANHA 66–64 ITÁLIA 🇮🇹



SIM, VOCÊ LEU CERTO.



UM SET DE VÔLEI TERMINOU EM 66–64.



POSSIVELMENTE O SET MAIS LONGO DESSA ERA DO VOLEIBOL (contando jogos não oficiais) 🤯 pic.twitter.com/ZoOWmXUhkO — R&V(olleyball) (@robvolei) August 26, 2026