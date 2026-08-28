Βόλεϊ: Ιστορικό το Ιταλία - Γερμανία, «κατεδάφισαν» ταυτόχρονα δύο ρεκόρ με σετ 64-66

Και οι 4.400 θεατές που γέμισαν το PalaCalafiore έγιναν μάρτυρες ενός ιστορικού ματς του βόλεϊ, καθώς Ιταλία και Γερμανία έσπασαν δύο ρεκόρ μονομιάς, φτάνοντας το σετ στο 64-66.
Σύμφωνα με το CEV, το ματς Ιταλία - Γερμανία έσπασε το ρεκόρ για το μεγαλύτερο σετ που παίχτηκε ποτέ σε διεθνή διοργάνωση, και ταυτόχρονα αυτό της μεγαλύτερης διάρκειας αγώνα.
Τα νούμερα φαίνονται εξωπραγματικά: οι δύο ομάδες μαζί έσωσαν 43 σετ πόιντ. Ήταν ο Γερμανός Tobias Brand που τελικά έδωσε τέλος στον μαραθώνιο, όταν εξαργύρωσε το 15ο σετ πόιντ της ομάδας του, αφού σκόραρε ο ίδιος δώδεκα πόντους.
Το Ιταλία - Γερμανία γράφει ιστορία
Η ιστορική βραδιά μόλις ξεκινούσε τόσο για τους παίκτες όσο και για τους φιλάθλους. Ο αγώνας τελείωσε μετά το tie break (64-66, 25-22, 23-25, 25-22, 15-12) το οποίο τελικά κέρδισε η Ιταλία.
Για άλλη μια φορά, ένα ακόμη ρεκόρ καταρρίφθηκε μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή: Γερμανία εναντίον Ιταλίας ήταν ο μεγαλύτερος σε διάρκεια αγώνας στην εποχή του συστήματος rally point.
Διήρκεσε 3 ώρες και 50 λεπτά, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 2 ώρες και 53 λεπτά sto Βραζιλία - Καναδάw στο φετινό Πρωτάθλημα Εθνών Βόλεϊ.
«Αυτός είναι ο μεγαλύτερος σε διάρκεια αγώνας που έχω παίξει ποτέ. Δεν νομίζω ότι κάποιος από εμάς έχει βιώσει ποτέ ένα τέτοιο πρώτο σετ - και στην πραγματικότητα το κερδίσαμε. Ήταν απίστευτο. Ήταν επίσης απίστευτη η απόλυτη αποφασιστικότητα με την οποία παίξαμε. Ψυχικά, αλλά και όσον αφορά τη φυσική μας κατάσταση, σήμερα ήταν ένα πολύ καλό τεστ», δήλωσε ο Μπραντ.
- Το ψηφοδέλτιο-αρένα στη Θεσσαλονίκη, οι παρατηρήσεις Μητσοτάκη στους βουλευτές και οι ψύχραιμοι φορείς
- Θεσσαλονίκη: Πληγωμένο «αετόπουλο» πήγε στο Μετρό με νταλκά: «Είναι φαντασμαγορικό, αλλά χώρισα»
- Πάνω από 17 εκατ. φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων στην πυρά - Μία ύποπτη «εθνική συμφιλίωση»
- Τηλεργασία και η Τζένιφερ Λόπεζ: Γυμνή μέσα σε μπανιέρα με το λάπτοπ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.