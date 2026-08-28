Το ψηφοδέλτιο-αρένα στη Θεσσαλονίκη, οι παρατηρήσεις Μητσοτάκη στους βουλευτές και οι ψύχραιμοι φορείς 

Αμέσως μετά τα εγκαίνια του μετρό και πριν μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για τα έργα στην πόλη, ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τους βουλευτές της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Μου λένε ότι ήταν αρκετά σαφής στις οδηγίες του, λέγοντας ότι δεν επιτρέπεται να γίνονται τόσα έργα στη Θεσσαλονίκη και τα ποσοστά της ΝΔ να είναι πολύ χαμηλά και σίγουρα χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο της ΝΔ (όπως βεβαίως ήταν και το 2023). Μου λένε ότι ο Κ.Μ. ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις δυτικές συνοικίες της πόλης, εκεί όπου η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου έχει ανέβει πολύ και φάνηκε στις ευρωεκλογές, ενώ κάλεσε τους βουλευτές να είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους δημάρχους για προβλήματα και αιτήματα που ανακύπτουν, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές των κυβερνητικών θέσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Ψηφοδέλτιο-αρένα στη Θεσσαλονίκη

Πάντως στο ψηφοδέλτιο της Α' Θεσσαλονίκης της ΝΔ υπάρχει μεγάλος συνωστισμός, γι’ αυτό και οι νυν βουλευτές αισθάνονται ένα κάποιο στένεμα. Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα πολιτευτεί ο υφυπουργός παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, θα πολιτευτεί ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάος, αλλά και ο συντονιστής του γραφείου του πρωθυπουργού στην πόλη Γιάννης Παπαγεωργίου. Επίσης συζητείται να μπει ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης, ενώ είναι ισχυρό το ενδεχόμενο να πολιτευτεί και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Επίσης παίζεται και το ενδεχόμενο για τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, αν τελικά δεν περιληφθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Ν.Δ.

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Χωρίς γκρίνια οι φορείς

Οι καθιερωμένες συσκέψεις του πρωθυπουργού με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς πριν από τη ΔΕΘ είχαν κατά παράδοση πολλή γκρίνια. Σε πολλές περιπτώσεις δικαιολογημένη, καθώς υπήρχαν μεγάλες εκκρεμότητες και οι παράγοντες της Θεσσαλονίκης αισθάνονταν κάπως αφημένοι στην μοίρα τους. Πάντως με την κοσμογονία έργων που τρέχει τα τελευταία χρόνια στη συμπρωτεύουσα, όπως μου το έλεγε συμμετέχων σε αυτές τις σκέψεις, η χθεσινή συζήτηση δε θύμιζε σε τίποτα αυτές των περασμένων ετών, καθώς οι φορείς είχαν μεν παρατηρήσεις και προβληματισμούς, αναγνωρίζοντας όμως σε κάθε περίπτωση ότι πολλά πράγματα γίνονται για να αλλάξει σελίδα η Θεσσαλονίκη.

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Η περιοδεία και ο αναπτυξιακός

Μιας και λέμε για περιοδείες, ο Μητσοτάκης θα είναι σήμερα (28/08) σε Φλώρινα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί και αρκετές επιχειρήσεις, ιδιωτικές και δημοτικές. Στο κλιμάκιο που τον συνοδεύει συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς το ΥΠΑΝ μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου έχει ενισχύσει τις τρεις από τις τέσσερις εταιρίες που επισκέπτεται ο Κ.Μ. με περίπου 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά στον Αναπτυξιακό έχουν ενταχθεί 282 επενδύσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1 δισ. ευρώ, οι οποίες ενισχύονται με 510 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα δημιουργήσουν πάνω από 5.000 νέες θέσεις εργασίας. Το 80% των 282 επενδύσεων αφορά τη μεταποίηση και τη βιομηχανία. Τα τελευταία επτά χρόνια έχουν δημιουργηθεί 15.000 θέσεις εργασίας στη βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ έχουν ενισχυθεί και 14 βιομηχανικά πάρκα στη Μακεδονία για την υποδοχή νέων παραγωγικών