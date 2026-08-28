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Θεσσαλονίκη: Πληγωμένο «αετόπουλο» πήγε στο Μετρό με νταλκά: «Είναι φαντασμαγορικό, αλλά χώρισα»

Έναν περαστικό που περνούσε «μπλε περίοδο» βρήκε η κάμερα του MEGA, σε σημερινό ρεπορτάζ για τις απόψεις των κατοίκων της Θεσσαλονίκης για το νέο Μετρό.

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Ο πληγωμένος εργένης του μετρό Θεσσαλονίκης
Ο πληγωμένος εργένης του μετρό Θεσσαλονίκης | Glomex - MEGA
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Έναν περαστικό που περνούσε «μπλε περίοδο» βρήκε η κάμερα του MEGA, σε σημερινό ρεπορτάζ για τις απόψεις των κατοίκων της Θεσσαλονίκης για το νέο Μετρό.

Καλύπτοντας την παράδοση στο επιβατικό κοινό της νέας επέκτασης προς Καλαμαριά, το μέσο ρώτησε έναν νεαρό τι πιστεύει για τις νέες δυνατότητες του συρμού, με τον ίδιο να απαντά γλυκόπικρα:

«Είναι πολύ φαντασμαγορικό, αν και εγώ τώρα είμαι λίγο στεναχωρημένος γιατί χώρισα με την κοπέλα μου, και δεν θα μπορέσω να το δω μαζί της».

Ο επόμενος ευτυχώς έδωσε πιο αισιόδοξο τόνο, λέγοντας «Εγώ που είμαι αθλητής θα χρησιμοποιώ το Μετρό εδώ για τη Μίκρα. Θα με βοηθήσει πάρα πολύ».

 

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