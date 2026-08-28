Τηλεργασία και η Τζένιφερ Λόπεζ: Γυμνή μέσα σε μπανιέρα με το λάπτοπ

Τηλεργασία με τους δικούς της όρους έκανε η Τζένιφερ Λόπεζ την Πέμπτη 27 Αυγούστου, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από φωτογραφία της στο Instagram, στην οποία πόζαρε γυμνή μέσα σε μπανιέρα.



Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους θαυμαστές της ένα στιγμιότυπο, με εκείνη μέσα στο νερό, με τους αφρούς να καλύπτουν το σώμα της, έχοντας τοποθετήσει το λάπτοπ της σε μία βάση μπροστά της.

Δίπλα της είχε ένα μεγάλο παράθυρο με εντυπωσιακή θέα στη φύση και όση ώρα εργαζόταν, απολάμβανε στιγμές χαλάρωσης παράλληλα.



«Το γραφείο μου σήμερα», έγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

