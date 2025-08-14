Βόλφσμπεργκερ - ΠΑΟΚ 0-1: Με λυτρωτή τον Καμαρά στην παράταση

Αν και χρειάστηκε τον έξτρα χρόνο της παράτασης, εν τούτοις ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση απέναντι στην Βόλφσμπεργκερ με 1-0, με γκολ του Καμαρά στο 115΄. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πέρασε στα play off του Europa League και εξασφάλισε την παρουσία του σε League Phase! Η Ριέκα θα είναι ο επόμενος αντίπαλός του.

Η Βόλφσμπεργκερ έγινε απειλητική στο 20ο λεπτό όταν ο Μπαλό μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή από αριστερά, όμως το πλασέ του με το δεξί δεν ανησύχησε τον Παβλένκα.

Στο 36′ οι γηπεδούχοι άγγιξαν το γκολ χάνοντας σπουδαία ευκαιρία. Ο Μπάλο ξεχύθηκε στην αντεπίθεση από κόρνερ του ΠΑΟΚ, βγήκε μόνος του απέναντι στον Παβλένκα όμως έχασε το κοντρόλ και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έκανε τη μεγάλη επέμβαση.

Η Βόλφσμπεργκερ απείλησε ξανά πέντε λεπτά πριν την ανάπαυλα, με τον Βίμερ να παίρνει τη δυνατή κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, αλλά ο Παβλένκα δεν ανησύχησε, η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Μιχαηλίδης εκτέλεσε με το αριστερό ένα φάουλ ακριβώς έξω από την περιοχή των Αυστριακών στο 56′, αλλά η μπάλα πέρασε μακριά από την εστία.

Η πρώτη τελική στην εστία για τον ΠΑΟΚ ήρθε με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, όταν ο Μιχαηλίδης κατέβασε με το στήθος και δοκίμασε έναν κεραυνό με το αριστερό από τα σαράντα μέτρα, αναγκάζοντας τον Πόλστερ στην πρώτη του επέμβαση.

Ο Ζίκβοβιτς έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά με το αριστερό, ο Τσάλοβ πήρε την γυριστή κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει μόλις πάνω από τη συμβολή των δοκών της Βόλφσμπεργκερ στο 70′.

O Παβλένκα κράτησε για ακόμη μια φορά όρθιο τον ΠΑΟΚ στο 73′. Η Βόλφσμπεργκερ βγήκε στην αντεπίθεση, ο Ατάνγκα γύρισε την μπάλα κεντρικά στον Ζούκιτς που απελευθερώθηκε ωραία και εκτέλεσε, με τον Παβλένκα να εκτινάσσεται στη δεξιά του γωνία και να διώχνει.

Δύο λεπτά πριν το φινάλε ο ΠΑΟΚ απείλησε ξανά, όμως το αριστερό σουτ του Ζίβκοβιτς εκτός περιοχής πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της Βόλφσμπεργκερ και έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση.

Ο Μαντί Καμαρά ήταν εκείνος που έμελλε να χαρίσει απλόχερα την πρόκριση στον ΠΑΟΚ. Ο μέσος από τη Γουινέα είδε την μπάλα να στρώνεται μπροστά του και σούταρε στην κίνηση από τα 25 μέτρα με ένα φαλτσαριστό δεξί πλασέ στέλνοντας την μπάλα στο παρθυράκι της εστίας στο 115′.

ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ: Πόλστερ, Ντιαμπατέ, Μπάουμγκαρντνερ, Βίμερ, Σχοπφ (101′ Νουαϊβού), Πίσινγκερ, Μάτιτς (85′ Βόλμουθ), Ρένερ, Ατζιέμανγκ (64′ Ζούκιτς), Μπαλό (64′ Ατάνγκα), Αβντιγιάι (63′ Γκάτερμαϊερ).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (119′ Τέιλορ), Μεϊτέ, Οζντόεφ (75′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (69′ Πέλκας), Κωνσταντέλιας (109′ Χατσίδης), Τσάλοφ (91′ Μύθου).