Βόλος-ΑΕΚ: Τι αναφέρει ο κανονισμός για τα πέναλτι Μπουζούκη και Πήλιου

Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει ο κανονισμός για τα δύο πέναλτι του Βόλος-ΑΕΚ από τους Μπουζούκη και Πήλιο.

Βόλος - ΑΕΚ
Βόλος - ΑΕΚ | ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Το χθεσινό Βόλος-ΑΕΚ, το οποίο έληξε ισόπαλο 2-2, έχει σηκώσει μεγάλη κουβέντα για τις αποφάσεις του Σταύρου Τσιμεντερίδη και των βοηθών του.

Δύο από αυτές (σ.σ καθώς υπήρχαν αρκετές για τις οποίες διαμαρτύρεται η Ένωση) ήταν τα πέναλτι με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Μπουζούκη και Σταύρο Πήλιο. 

Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ