Με εντολή του Νίκου Δένδια και ύστερα από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο δύο φρεγάτες, μεταξύ αυτών και την φρεγάτα Κίμων, αλλά και ένα ζεύγος F16.

Σε δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε πως ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο των επιθέσεων που δέχεται από χθες η νήσος.

«Προ ολίγου, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Επίσης, τις τελευταίες δύο μέρες, εγώ είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου, Βασίλη Πάλμα» είπε, αρχικά.

Αφού έκανε λόγο για «απρόκλητες επιθέσεις» σε βάρος της νήσου, επεσήμανε πως η «Ελλάδα, καθόλη τη διάρκεια της κρίσης, θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας για να αντιμετωπιστούν οι απειλές και παράνομες ενέργειες».

Παράλληλα, ενημέρωσε για την απόφαση του ΚΥΣΕΑ να σταλεί δύναμη στην περιοχή. «Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κύπρο η φρεγάτα Κίμων, μαζί με μία δεύτερη ελληνική φρεγάτα, που έχει το σύστημα Κένταυρος. Επίσης, ζεύγος μαχητικών F-16».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ίδιος ο κ. Δένδιας θα ταξιδέψει αύριο, Τρίτη (03/03), στη Λευκωσία για τον καλύτερο συντονισμό των δύο πλευρών. Μαζί του, θα ταξιδέψει και ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ.

Σημειώνεται πως οι κυπριακές Αρχές είναι σε πλήρη συναγερμό, με τις σειρήνες να ηχούν από χθες και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όταν εντοπίζεται απειλή.

Το προσωπικό του αεροδρομίου στην Πάφο έλαβε εντολή να εκκενώσει τους χώρους των κτηρίων σήμερα (2/3) λίγο μετά τις 12:00. Σύμφωνα με το philenews.com, οι Αρχές Ασφαλείας έχουν λάβει πληροφορίες για κίνδυνο χτυπήματος του αεροδρομίου και της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου από drone και για αυτό προέβησαν στην εκκένωση.

«Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί»

Νωρίτερα σήμερα, ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, ενημέρωσε σχετικά με τη στάση που θα τηρήσει η Ελλάδα όσον αφορά στην ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, μετά τα πλήγματα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν.

«Δεν υπάρχει περίπτωση εμπλοκής» της Ελλάδας, επεσήμανε ο κ. Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στο OPEN και κάλεσε σε ψυχραιμία, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή.

«Ό,τι πρέπει να γίνει για την ασφάλεια της χώρας, γίνεται. Υπάρχει συντονισμός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο» διαβεβαίωσε ο ίδιος και έκρινε πως «πολύ σημαντικό» το ότι υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή στάση.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ενεργοποιήσει το προσωπικό του, να βλέπουμε τις εξελίξεις με ψυχραιμίας, να μην παρασυρόμαστε» είπε ο ίδιος.