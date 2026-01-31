Βόλος - ΑΕΛ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Βόλος υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet απόψε (31/01) στο Πανθεσσαλικό για την 19η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.
Στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλίας, η Λάρισα θα έχει την υποστήριξη περίπου 5.000 οπαδών της.
Η βαθμολογία (18η αγωνιστική)
- ΑΕΚ 44
- Ολυμπιακός 42
- ΠΑΟΚ 41
- Λεβαδειακός 35
- Παναθηναϊκός 26
- Βόλος 25
- Άρης 22
- Κηφισιά 19
- ΟΦΗ 18
- Ατρόμητος 17
- ΑΕΛ Novibet 16
- Παναιτωλικός 15
- Αστέρας Τρίπολης 13
- Πανσερραϊκός 8
*Οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ και Κηφισιά έχουν ματς λιγότερο.
Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
- Παναιτωλικός - Άρης 17:00
- Ατρόμητος - ΟΦΗ 18:00
- Βόλος - ΑΕΛ Novibet 20:00
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
- Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR 16:00
- Παναθηναϊκός - Κηφισιά 17:30
- ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 19:30
- ΑΕΚ - Ολυμπιακός 21:00
- Η περιοχή στην Αθήνα όπου νοικιάζεται διαμέρισμα 50 τ.μ για 1.100 ευρώ
- Παραβάσεις και ελλείψεις στη Βιολάντα από το 2020 «δείχνει» η Περιφέρεια Θεσσαλίας: Το έγγραφο «καμπανάκι»
- Εξελίξεις στην εξαφάνιση Λόρας: Πιθανότερο σενάριο να ταξίδεψε στη Γερμανία από την πρώτη μέρα φυγής της
- Τα νεότερα για τον τρίτο τραυματία στη Ρουμανία: Παραμένει διασωληνωμένος - Πότε θα επαναπατριστεί
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.