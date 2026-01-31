Βόλος - ΑΕΛ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Βόλος υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet απόψε (31/01) στο Πανθεσσαλικό για την 19η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλίας, η Λάρισα θα έχει την υποστήριξη περίπου 5.000 οπαδών της.

Η βαθμολογία (18η αγωνιστική)

ΑΕΚ 44 Ολυμπιακός 42 ΠΑΟΚ 41 Λεβαδειακός 35 Παναθηναϊκός 26 Βόλος 25 Άρης 22 Κηφισιά 19 ΟΦΗ 18 Ατρόμητος 17 ΑΕΛ Novibet 16 Παναιτωλικός 15 Αστέρας Τρίπολης 13 Πανσερραϊκός 8

*Οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ και Κηφισιά έχουν ματς λιγότερο.

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός - Άρης 17:00

Ατρόμητος - ΟΦΗ 18:00

Βόλος - ΑΕΛ Novibet 20:00

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR 16:00

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 17:30

ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 19:30

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 21:00