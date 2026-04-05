Βόλος - ΟΦΗ 1-1: «Καρμπόν» γκολ και χαμένη ευκαιρία για τη βαθμολογία

Βόλος και ΟΦΗ δεν εκμεταλλεύτηκαν την ισοπαλία του Λεβαδειακού με τον Άρη στη Βοιωτία. Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 1-1 και δεν κατάφεραν να πλησιάσουν την 5η θέση, καθώς έμειναν στο -5 από το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου, γράφει το gazzetta.

Βόλος - ΟΦΗ: Το ματς

Ο Κώστας Μπράτσος παρέταξε τον γηπεδούχο Βόλο σε σχηματισμό 3-4-3. O Σιαμπάνης στην εστία, με τους Κάργα, Χέρμανστον και Τσοκάνη στα στόπερ. Δεξί μπακ - χαφ ο Τζόκα και αριστερό ο Φορτούνα, με τους Μπουζούκη - Μαρτίνες στα χαφ. Ακραίοι μεσοεπιθετικοί Κόμπα - Γκονζάλες και ο Λάμπρου στην κορυφή.

Από την πλευρά του και ο Χρήστος Κόντης κατέβασε τον ΟΦΗ με την ίδια διάταξη. Ο Χριστογεώργος στην εστία, με τους Πούγγουρα, Χριστόπουλο και Κωστούλα μπροστά του. Δεξιά ο Σενγκέλια, αριστερά ο Αθανασίου και οι Ανδρούτσος - Καραχάλιος στη μεσαία γραμμή. Νους - Φούντας πλαισίωσαν τον Σαλσέδο στη γραμμή κρούσης.

Το πρώτο μέρος ήταν ισορροπημένο, με λίγες καλές φάσεις στα καρέ των δυο ομάδων. Ο ΟΦΗ απείλησε πρώτος, όταν ο Χέρμανσον προσπάθησε να κόψει την μεταβίβαση του Νους, η μπάλα έφτασε στον Σάλσεδο, ο οποίος εκτέλεσε και από τις κόντρες η μπάλα βγήκε κόρνερ.

Ο Βόλος είχε την πρώτη του καλή στιγμή στο 19'. Ο Mπουζούκης εκτέλεσε φάουλ, ο Κάργας έστρωσε με το στήθος την μπάλα στον Τζόκα, ο οποίος σούταρε άουτ. Στο 31ο λεπτό ο Βόλος έφυγε στην αντεπίθεση, ο Λάμπρου βγήκε σε θέση βολής και εκτέλεσε με διαγώνιο σουτ, όμως ο Χριστογεώργος απέκρουσε με τα πόδια.

Στο 37' ο Σιαμπάνης απέκρουσε το δυνατό μακρινό σουτ του Αθανασίου, ενώ στο 39' ο κίπερ του Βόλου μπλόκαρε την μπάλα σε σουτ στην κίνηση του Φούντα από διαγώνια θέση.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός ανέβηκε, οι δυο ομάδες είχαν το καλό τους διάστημα και κατάφεραν να σκοράρουν δυο ίδια γκολ, όμως καμία δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο που θα την έφερνε πιο κοντά στον 5ο Λεβαδειακό.

Στο 50' ο Νους έφυγε στην πλάτη της άμυνας και ο Κάργας έβαλε κόντρα στο σουτ του. Στο 56' ο Βόλος είχε τεράστια ευκαιρία. Ο Καραχάλιος έχασε την μπάλα μέσα στην περιοχή του ΟΦΗ, ο Λάμπρου έκλεψε, σούταρε και ο Χριστογεώργος με το πόδι απέκρουσε σε κόρνερ.

Στο 58ο λεπτό ο Φούντας εκτέλεσε απευθείας φάουλ από την αριστερή γραμμή της περιοχής συρτά, ο Σιαμπάνης απέκρουσε με το πόδι, όμως οι Κρητικοί διαμαρτυρήθηκαν πως η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Ο διαιτητής Τσακαλίδης δεν «συμφώνησε» με τους φιλοξενούμενους κι από τη στιγμή που δεν υπήρχε παρέμβαση του VAR Παπαδόπουλου το ματς συνεχίστηκε κανονικά.

Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν στο 69ο λεπτό. Ο Αμπάντα έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Λάμπρου έκανε εντυπωσιακό άλμα, έπιασε καρφωτή κεφαλιά και άνοιξε το σκορ.

Οι Κρητικοί ισοφάρισαν το ματς στο 75' με πανομοιότυπο γκολ. Υπέροχη σέντρα του Νους από τα αριστερά, κεφαλιά του Φούντα και η μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων για το 1-1.

Μετά το γκολ ο ΟΦΗ είχε το πάνω χέρι και έχασε τρεις καλές στιγμές για να γυρίσει το ματς. Στο 82' ο Σενγκέλια έβγαλε γλυκιά σέντρα και ο Νους αστόχησε με κεφαλιά από κοντά. Στο 84' ο Αργεντινός εξτρέμ θα μπορούσε να είχε δεύτερη ασίστ, όταν γύρισε παράλληλα την μπάλα απο τα αριστερά αλλά ο Τσοκάνης πρόλαβε τον Ισέκα.

Στην τελευταία ευκαιρία του ματς, στο 90+5', ο Αποστολάκης έκανε φανταστική ενέργεια από τα αριστερά, γύρισε την μπάλα και ο Ρομάνο αστόχησε με σουτ από το πέναλτι.