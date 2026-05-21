Γουίλεμ Νταφόε: Αποκάλυψε το αγαπημένο του μέρος στην Ελλάδα - «Ήταν μια αξέχαστη στιγμή»

Ο μεγάλος ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe), έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη του για την Ελλάδα και φυσικά για τον Γιώργο Λάνθιμο με τον οποίο και συνεργάστηκαν στην ταινία Poor Things αλλά και στη Bugonia.

Υπενθυμίζεται ότι, βρίσκεται στην Ελλάδα, για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας του «The Birthday Party». Μιλώντας αποκλειστικά στο «Buongiorno», στο Mega, μίλησε για το πώς ξεκίνησε η σύνδεσή του με την χώρα μας και τον ελληνικό κινηματογράφο.

«Όταν ήμουν παιδί στο Midwest στο Wisconsin, μεγάλωσα με μια ελληνοαμερικάνικη οικογένεια, και ξέρω ότι είναι κάτι διαφορετικό, αλλά και οι δύο γονείς γεννήθηκαν στην Ελλάδα.

Είχαν πολλά παραδοσιακά πράγματα για τη μουσική και το πώς ήταν το σπίτι τους και το φαγητό και ίσως αυτό φύτεψε κάποιο είδος σπόρου (για την Ελλάδα», είπε αρχικά για τη σύνδεσή του με τη χώρα.

Και συνεχίζοντας αποκάλυψε το αγαπημένο του μέρος στην Ελλάδα: «Την πρώτη φορά που ήρθα στην Ελλάδα, είχα έναν φίλο που η μητέρα του έκανε έρευνα στη Λέσβο, και αυτό ήταν μάλλον πριν από 40 χρόνια. Και η Λέσβος εκείνη την εποχή, δεν ήταν καθόλου τουριστικό νησί. Λοιπόν ήταν μια αξέχαστη στιγμή, και θυμάμαι ένα μεγάλο ξενοδοχεόο που χτίστηκε για επίσημες επισκέψεις και ήταν βασικά άδειο. Και ήμουν ο μόνος καλεσμένος εκεί με την σύντροφο και τον γιο μου, που ήταν ένα μικρό παιδάκι. Ήμασταν οι μόνοι εκεί.



Ήταν ένα τεράστιο ξενοδοχείο και τρία άτομα του προσωπικού. Και τότε μια μέρα καθώς επιστρέψαμε στην πόλη, την Μυτιλήνη, υπήρχαν όλα αυτά τα λεωφορεία εκεί. Και σκεφτήκαμε, έφτασαν οι τουρίστες. Και προφανώς υπήρχε και μια επίσημη επίσκεψη για ΑμεΑ και όλο το ξενοδοχείο γέμισε με ανθρώπους που έκαναν διακοπές. Και ήμασταν μαζί τους. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.

Για την νέα ταινία που γυρίζει στη Κέρκυρα δήλωσε: «Είναι τέλειο που μπορείς να εργαστείς όλη μέρα και να πας για κολύμπι στο τέλος της ημέρας», είπε ο μεγάλος σταρ.