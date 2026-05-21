Ποια ελληνική σειρά της ΕΡΤ θα προβάλλεται στην Ιταλία

Η δραματική σειρά «Παραλία», που προβλήθηκε στην ΕΡΤ και αγαπήθηκε από χιλιάδες τηλεθεατές θα προβάλλεται και στην Ιταλία, στον ραδοπτηλεοπτικό φορέα RAI.

Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής ανακοινώθηκε ότι θα προβληθεί ο Α' Κύκλος. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη ελληνική σειρά πολλών επεισοδίων που ταξιδεύει στο εξωτερικό και μάλιστα σε μια μεγάλη αγορά όπως η Ιταλία.

Σε ειδική εκδήλωση για την έναρξη προβολής της «Παραλίας» στη RAI, παρευρέθηκαν η διοίκηση της ΕΡΤ, ανώτατα στελέχη της RAI, οι ηθοποιοί Δημήτρης Μοθωναίος, Δανάη Μιχαλάκη, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Δημήτρης Κίτσος και Νικόλας Παπαγιάννης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος, ο σεναριογράφος Παναγιώτης Ιωσηφέλης, καθώς και εκπρόσωποι της εταιρείας παραγωγής Foss Productions και της εταιρείας διανομής Beta Film.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, στην ομιλία του, εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για τη συνεργασία με τη RAI, σημειώνοντας ότι η ελληνική μυθοπλασία έχει πλέον αποκτήσει το δικό της «διαβατήριο» για το εξωτερικό, κερδίζοντας το ενδιαφέρον σημαντικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων. «Η μεγάλη αυτή επιτυχία αποδεικνύει ότι οι ελληνικές παραγωγές της δημόσιας τηλεόρασης μπορούν να ταξιδεύουν πέρα από τα σύνορα της χώρας μας και να βρίσκουν τη θέση που τους αξίζει στη διεθνή τηλεοπτική αγορά» τόνισε.

Διαβάστε επίσης: Καραβάτου και Φερεντίνος το νέο δίδυμο του Studio 4; Το παρασκήνιο της απρόσμενης απόφασης

Όπως επισημαίνει η ίδια η ΕΡΤ, ο Adriano De Maio, direttore e serie TV της RAI, εξέφρασε κι εκείνος τη χαρά του για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι πιστεύει ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη σύμπραξη. Παράλληλα, αποκάλυψε πως η επιλογή της σειράς «Η Παραλία» από τη RAI έγινε ανάμεσα σε παραγωγές από άλλες χώρες, όπως η Αγγλία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ, καθώς —όπως ανέφερε— το περιεχόμενο της ελληνικής σειράς είναι συμβατό με το κοινό της ιταλικής τηλεόρασης.