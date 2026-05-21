Air France και Airbus κρίθηκαν ένοχες για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009 με τους 228 νεκρούς

Η Air France και η Airbus κρίθηκαν ένοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια σχετικά με την αεροπορική τραγωδία του 2009, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 228 άνθρωποι.

Το Εφετείο του Παρισιού έκρινε ότι τόσο η αεροπορική εταιρεία όσο και η κατασκευάστρια εταιρεία φέρουν ευθύνη για τη συντριβή της πτήσης AF447, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρίο ντε Τζανέιρο – Παρίσι και κατέπεσε στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το αεροσκάφος τύπου Airbus A330 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ εν μέσω σφοδρής καταιγίδας, ενώ τα συντρίμμια του εντοπίστηκαν έπειτα από πολύμηνες έρευνες σε θαλάσσια περιοχή περίπου 10.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το μαύρο κουτί ανασύρθηκε το 2011, σε μεγάλο βάθος.

Και οι 228 επιβαίνοντες, 216 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος, έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροσκάφος κατέπεσε στη θάλασσα από ύψος περίπου 11.580 μέτρων, στο πλέον πολύνεκρο δυστύχημα στην ιστορία της γαλλικής αεροπορίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2023 δικαστήριο είχε αθωώσει τις δύο εταιρείες, ωστόσο η απόφαση ανατράπηκε μετά την εκδίκαση της έφεσης.

Συγγενείς θυμάτων, κυρίως από τη Γαλλία, τη Βραζιλία και τη Γερμανία, βρέθηκαν την Τετάρτη στο δικαστήριο για να ακούσουν την ετυμηγορία.

Οι δύο εταιρείες καλούνται πλέον να καταβάλουν το ανώτατο προβλεπόμενο πρόστιμο, ύψους 225.000 ευρώ η καθεμία, με αρκετές οικογένειες θυμάτων να χαρακτηρίζουν την ποινή «συμβολική».

Πτήση Air France 447: Το χρονικό της τραγωδίας

Η πτήση AF447 της Air France απογειώθηκε το βράδυ της 31ης Μαΐου 2009 από το Ρίο ντε Τζανέιρο με προορισμό το Παρίσι, μεταφέροντας 216 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος με αεροσκάφος τύπου Airbus A330.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό, το αεροσκάφος εισήλθε σε ζώνη έντονων καταιγίδων και λίγο αργότερα χάθηκε από τα ραντάρ.Για ημέρες οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε τεράστια θαλάσσια περιοχή, ενώ τα πρώτα συντρίμμια εντοπίστηκαν αρκετές ημέρες μετά τη συντριβή. Η υπόθεση προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεναν άγνωστα τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Το 2011, σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, εντοπίστηκαν τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους σε βάθος σχεδόν 4.000 μέτρων, δίνοντας απαντήσεις στους ερευνητές. Σύμφωνα με τα πορίσματα, η τραγωδία προκλήθηκε από συνδυασμό τεχνικών προβλημάτων και ανθρώπινων λαθών, όταν πάγωσαν οι αισθητήρες ταχύτητας του αεροσκάφους, προκαλώντας λανθασμένες ενδείξεις στους πιλότους. Το αεροσκάφος έχασε στήριξη και κατέπεσε στη θάλασσα, χωρίς κανείς να επιζήσει. Η συντριβή της AF447 οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στους κανόνες εκπαίδευσης πιλότων και στην ασφάλεια των αερομεταφορών διεθνώς.