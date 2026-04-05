Βόλος - ΟΦΗ LIVE από Πανθεσσαλικό για τα πλέι οφ

Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πλέι οφ για την 5η θέση, στη Super League με τον Βόλο να υποδέχεται τον ισόβαθμό του, ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό. Βόλος - ΟΦΗ live στις 17:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1.

Βόλος - ΟΦΗ LIVE

Αυτή είναι η δέκατη αναμέτρηση στην ιστορία των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Βόλο στη Super League. Υπάρχει σχετική ισορροπία μέχρι τώρα, με τρεις νίκες για την ομάδα της Μαγνησίας, τέσσερις για την ομάδα της Κρήτης και δύο ισοπαλίες, ενώ ο συντελεστής των γκολ είναι στο 12-12.

Θα συναντηθούν για πρώτη φορά σε διαδικασία Playoffs για την 5η θέση, ενώ υπάρχουν τρεις αναμετρήσεις τους για τα Playouts. Οι δύο έγιναν στην Μαγνησία, με λευκή ισοπαλία στις 20 Μαρτίου 2021 και νίκη 5-0 για τον Βόλο στις 14 Μαΐου 2022. Υπάρχει και μια νίκη του ΟΦΗ με 2-1 σε αναμέτρηση που έγινε στην Κρήτη στις 20 Απριλίου 2024.

Στις δύο φετινές τους αναμετρήσεις υπήρξε νίκη με 1-0 του Βόλου στην Κρήτη για το πρώτο μισό του πρωταθλήματος και ισοπαλία (1-1) για την 24η αγωνιστική στην Μαγνησία.

Η βαθμολογία στα Playoffs 5-8

5. Λεβαδειακός 21

6. Βόλος 16

7. ΟΦΗ 16

8. Άρης 15