«Βόμβα» για τον Γκουαρδιόλα: Αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Σίτι το καλοκαίρι

Ένας μεγάλος κύκλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου κλείνει. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι το καλοκαίρι, μετά την ολοκλήρωση της σεζόν.

Το συμβόλαιο του Ισπανού προπονητή λήγει το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο καλά ενημερωμένες πηγές του κορυφαίου Μέσου αναφέρουν πως ο Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται για την έξοδό του από τους Πολίτες.

O 55χρονος Ισπανός έχει καθίσει στον πάγκο των Πολιτών σε 591 παιχνίδια, τα οποία πρόκειται να φτάσουν τα 593 έως το φινάλε της σεζόν την Κυριακή (24/5).

Η «Daily Mail» έριξε τη «βόμβα» προ ημερών και το «Athletic» το επιβεβαιώνει!

μεγάλο φαβορί για να τον διαδεχτεί στον πάγκο είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος τους τελευταίους μήνες παραμένει μακριά από τους πάγκους μετά την απομάκρυνσή του από την Τσέλσι.

Pep Guardiola will leave his role as Manchester City manager this summer, ending one of the most successful managerial tenures in Premier League history, with former Chelsea boss Enzo Maresca expected to replace him.



Κάπως έτσι, το παιχνίδι με την Άστον Βίλα την Κυριακή (24/5, 18:00) στο Έτιχαντ θα είναι ιστορικό, με τον Γκουαρδιόλα να αποχαιρετά τον κόσμο της Μάντσεστερ Σίτι, την οποία υπηρετεί από το 2016.

Όσο για τον Γκουαρδιόλα; Με την κατάκτηση του FA Cup έφτασε τα 20 τρόπαια σε δέκα χρόνια στην τεχνική ηγεσία των Citizens, όμως θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει μια ακόμα Premier League και να ολοκληρώσει το εγχώριο τρεμπλ.

Στη 10ετία του στο Μάντσεστερ ο Καταλανός κόουτς σήκωσε 6 πρωταθλήματα και διεκδικεί το 7ο του, τρία FA Cup, ισάριθμα Community Shield, πέντε League Cup, ένα UEFA Super Cup, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και φυσικά ξεχωρίζει η κατάκτηση του Champions League της σεζόν 2022-23.