«Έρχομαι κι εγώ, με τη νίκη παιδιά»: Ο ηθοποιός που μπαίνει στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος ανακοίνωσε την προσχώρησή του στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Τι ανέφερε σε live στο TikTok.

Στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η ίδρυσή του οποίου αναμένεται να ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, προσχώρησε ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος.

Σε ανάρτηση που έκανε την Κυριακή (17/5) στο TikTok ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, Σταύρος Σιουρδάκης, από το γραφείο της Μαρίας Γρατσία, όπου πραγματοποιήθηκε συλλογή υπογραφών σχετικά με τη διακήρυξη του κόμματος της κ. Καρυστιανού, ο Νίκος Ζιάγκος περιέγραψε πώς αποφάσισε να ενταχθεί στο νέο κόμμα.

«Ο Σταύρος μάς κάνει μαθήματα ρωσικών και μας δείχνει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης. Ξαφνικά τον είδα στην Αθήνα και του είπα "τι κάνεις εδώ;". Μου είπε "είμαι στο κόμμα της Καρυστιανού" και του είπα "τέλεια έρχομαι κι εγώ"», ανέφερε ο Νίκος Ζιάγκος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης θύμισε σε όσους έβλεπαν το live ότι ο Νίκος Ζιάγκος ήταν ηθοποιός σε «παλαιές ταινίες, βιντεοκασέτες τύπου "Ρόδα, τσάντα και κοπάνα" με τον Στάθη Ψάλτη, σίγουρα θα τον ξέρει» και στη συνέχεια απευθυνόμενος στον ηθοποιό τον ρώτησε «τι κάνουμε εδώ;».

«Σήμερα υποστηρίζουμε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με τη νίκη παιδιά», απάντησε ο Νίκος Ζιάγκος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ