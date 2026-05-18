Καιρός με κάτι από φθινόπωρο: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που θα «χτυπήσουν»

Ο καιρός αλλάζει σημαντικά από τις αρχές της εβδομάδας, με έντονη αστάθεια να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις. Παρότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, από την Τρίτη αναμένεται η κάθοδος ψυχρότερων αερίων μαζών από την κεντρική Ευρώπη, εξέλιξη που θα ενισχύσει την ατμοσφαιρική αστάθεια.

Από την Τρίτη και κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν καταιγιδοφόρα νέφη αρχικά σε ορεινές περιοχές και στη συνέχεια και σε χαμηλότερα υψόμετρα, με αποτέλεσμα βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας αλλά κατά τόπους έντονης έντασης. Δεν αποκλείονται φαινόμενα χαλαζόπτωσης και ισχυρής κεραυνικής δραστηριότητας.

Την Τετάρτη, η κακοκαιρία θα επεκταθεί προς το Αιγαίο, επηρεάζοντας κυρίως τις θαλάσσιες περιοχές με βροχοπτώσεις και καταιγίδες, ενώ από την Πέμπτη έως και το Σάββατο προβλέπεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα, με πιθανότητα για τοπικές μικροπλημμύρες και αυξημένη δραστηριότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεων.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρεται στις ημέρες που θα εκδηλωθούν φαινόμενα αστάθειας. Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

«Kαλημέρα σας . Τη νέα εβδομάδα ο καιρός θα διατηρήσει γενικά ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες τοπικές μπόρες από αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά. Σήμερα Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Την Τρίτη η αστάθεια θα είναι πιο έντονη, αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και στη συνέχεια στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές, όμβρους και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν περισσότερο στα ανατολικά, στα ορεινά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με μεσημβρινές και απογευματινές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, πρόσκαιρα ενισχυμένοι στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τετάρτη».