Βοσνία - Γεωργία μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Βοσνία εναντίον Γεωργίας σήμερα (04/09) στην τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 15:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Start.

Αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον όμιλο της Εθνικής μας καθώς οι δύο αντίπαλοι στοχεύουν στη νίκη για την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Βόσνιοι και Γεωργιανοί έχουν ρεκόρ 2 νικών και 2 ηττών.

Γ' ΟΜΙΛΟΣ

1. Ελλάδα 3-1 7β. (προκρ.)

2. Ιταλία 3-1 7β. (προκρ.)

3. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 2-2 6β.

4. Γεωργία 2-2 6β.

---------------------

5. Ισπανία 2-2 6β.

6. Κύπρος 0-4 4β.

Το πρόγραμμα των νοκ άουτ αγώνων

Η νοκ άουτ φάσης θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στη Ρίγα.

6 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)

Β2 – Α3, Α1 – Β4, Β1 – Α4, Α2 – Β3

7 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)

Γ1 – Δ4, Δ2 – Γ3, Γ2 – Δ3, Δ1 – Γ4

9 Σεπτεμβρίου 2025: (προημιτελικά)

Νικητής Β2/Α3 – Νικητής Γ1/Δ4, Νικητής Α1/Β4 – Νικητής Δ2/Γ3

10 Σεπτεμβρίου 2025 (προημιτελικά):

Νικητής Β1/Α4 – Νικητής Γ2/Δ3, Νικητής Α2/Β3 – Νικητής Δ1/Γ4

12 Σεπτεμβρίου 2025 (ημιτελικά):

Νικητής προημιτελικού 1 – Νικητής προημιτελικού 2, Νικητής προημιτελικού 3 – Νικητής προημιτελικού 4

14 Σεπτεμβρίου 2025:

Ηττημένος ημιτελικού 1 – Ηττημένος ημιτελικού 2 (Μικρός τελικός)

Νικητής ημιτελικού 1 – Νικητής ημιτελικού 2 (Μεγάλος τελικός)