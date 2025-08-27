Το Ευρωμπάσκετ 2025 κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 27 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου. Οι αγώνες στην φάση των ομίλων θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο, τη Φινλανδία, την Πολωνία και τη Λετονία ενώ η φάση νοκ-άουτ θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα.
Δείτε αναλυτικά το πανόραμα του Eurobasket. Το πρόγραμμα των αγώνων, τα αποτελέσματα, τις βαθμολογίες καθώς και τις διασταυρώσεις μετά από τη φάση των ομίλων, στον δρόμο για τους τελικούς.
EUROBASKET 2025 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η Αγωνιστική
Τετάρτη 27 Αυγούστου
Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94
Τσεχία - Πορτογαλία 50-62
16:30 Μαυροβούνιο - Γερμανία, Novasports 4
18:00 Λετονία - Τουρκία, Novasports Start
20:30 Σουηδία - Φινλανδία, Novasports 4
21:15 Σερβία - Εσθονία, Novasports Start
Πέμπτη 28 Αυγούστου
15:00 Ισραήλ - Ισλανδία, Novasports 4
15:00 Γεωργία - Ισπανία, Novasports Start - ΕΡΤ1
18:00 Βέλγιο - Γαλλία, Novasports 4
18:15 Βοσνία - Κύπρος, Novasports Start
21:30 Σλοβενία - Πολωνία, Novasports 4
21:30 Ελλάδα - Ιταλία, Novasports Start - ERTNEWS
2η Αγωνιστική
Παρασκευή 29 Αυγούστου
13:30 Γερμανία - Σουηδία, Novasports 4
14:45 Τουρκία - Τσεχία, Novasports Start
16:30 Λιθουανία - Μαυροβούνιο, Novasports 4 - ΕΡΤ1
18:00 Εσθονία - Λετονία, Novasports Start
20:30 Φινλανδία - Μ. Βρετανία, Novasports 4
21:15 Πορτογαλία - Σερβία, Novasports Start
Σάββατο 30 Αυγούστου
15:00 Ισλανδία - Βέλγιο, Novasports 6
15:00 Ιταλία - Γεωργία, Novasports Start - ΕΡΤ1
18:00 Γαλλία - Σλοβενία, Novasports 6
18:15 Κύπρος - Ελλάδα, Novasports Start - ΕΡΤ1
21:30 Ισπανία - Βοσνία, Novasports Start
21:30 Πολωνία - Ισραήλ Novasports 6
3η Αγωνιστική
Σάββατο 30 Αυγούστου
13:30 Λιθουανία - Γερμανία, Novasports 5
14:45 Τσεχία - Εσθονία, Novasports 4
16:30 Μ. Βρετανία - Σουηδία, Novasports 5
18:00 Λετονία - Σερβία, Novasports 4
20:30 Μαυροβούνιο - Φινλανδία, Novasports 5
21:15 Τουρκία - Πορτογαλία, Novasports 4
Κυριακή 31 Αυγούστου
15:00 Γεωργία - Ελλάδα, Novasports Start - ERTNEWS
15:00 Σλοβενία - Βέλγιο, Novasports 4
18:00 Ισραήλ - Γαλλία, Novasports 4
18:15 Ισπανία - Κύπρος, Novasports Start
21:30 Πολωνία - Ισλανδία, Novasports 4
21:30 Βοσνία - Ιταλία, Novasports Start - ΕΡΤ1
4η Αγωνιστική
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
13:30 Σουηδία - Μαυροβούνιο, Novasports 4
14:45 Εσθονία - Τουρκία, Novasports Start
16:30 Γερμανία - Μ. Βρετανία, Novasports 4
18:00 Πορτογαλία - Λετονία, Novasports Start
20:30 Φινλανδία - Λιθουανία, Novasports 4
21:15 Σερβία - Τσεχία, Novasports Start - ΕΡΤ1
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
15:00 Βέλγιο - Ισραήλ, Novasports 4
15:00 Ελλάδα - Βοσνία, Novasports Start - ERTNEWS
18:00 Ισλανδία - Σλοβενία, Novasports 4
18:15 Κύπρος - Γεωργία, Novasports Start - ΕΡΤ1
21:30 Γαλλία - Πολωνία, Novasports 4
21:30 Ιταλία - Ισπανία, Novasports Start
5η Αγωνιστική
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
13:30 Μαυροβούνιο - Μ. Βρετανία, Novasports 4
14:45 Εσθονία - Πορτογαλία, Novasports Start
16:30 Λιθουανία - Σουηδία, Novasports 4
18:00 Τσεχία - Λετονία, Novasports Start
20:30 Φινλανδία - Γερμανία, Novasports 4
21:15 Τουρκία - Σερβία, Novasports Start - ΕΡΤ1
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
15:00 Βοσνία - Γεωργία, Novasports Start
15:00 Γαλλία - Ισλανδία, Novasports 4
18:00 Ισραήλ - Σλοβενία, Novasports 4
18:15 Ιταλία - Κύπρος, Novasports Start
21:30 Πολωνία - Βέλγιο, Novasports 4
21:30 Ισπανία - Ελλάδα, Novasports Start - ΕΡΤ1
EUROBASKET 2025 - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Α' ΟΜΙΛΟΣ
1. Πορτογαλία 1-0 2β.
2. Τσεχία 0-1 1
Εσθονία
Λετονία
---------------------
Σερβία
Τουρκία
Β' ΟΜΙΛΟΣ
1. Λιθουανία 1-0 2β.
2. Μ. Βρετανία 0-1 1
Γερμανία
Φινλανδία
---------------------
Σουηδία
Μαυροβούνιο
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
Κύπρος
Ιταλία
Γεωργία
Ισπανία
---------------------
Ελλάδα
Βοσνία/Ερζεγοβίνη
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
Ισλανδία
Γαλλία
Σλοβενία
Πολωνία
---------------------
Βέλγιο
Ισραήλ
EUROBASKET - ΦΑΣΗ «16»
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
61. Β2 - Α3 Novasports Start
63. Α1 - Β4 Novasports Start
65. Β1 - Α4 Novasports Start
67. Α2 - Β3 Novasports Start
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
62. Γ1 - Δ4 Novasports Start
64. Δ2 - Γ3 Novasports Start
66. Γ2 - Δ3 Novasports Start
68. Δ1 - Γ4 Novasports Start
EUROBASKET - ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
69. Νικητής 61 - Νικητής 62 Novasports Start
70. Νικητής 63 - Νικητής 64 Novasports Start
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου (17:00, 21:00)
71. Νικητής 65 - Νικητής 66 Novasports Start
72. Νικητής 67 - Νικητής 68 Novasports Start
EUROBASKET - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
73. Νικητής 69 - Νικητής 70 Novasports Start - ΕΡΤ1
74. Νικητής 71 - Νικητής 72 Novasports Start - ΕΡΤ1
EUROBASKET - ΤΕΛΙΚΟΙ
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
17:00, Μικρός τελικός: Ηττημένος 73 - Ηττημένος 74 Novasports Start - ΕΡΤ1
21:00, Τελικός: Νικητής 73 - Νικητής 74 Novasports Start - ΕΡΤ1
