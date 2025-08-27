Το Ευρωμπάσκετ 2025 κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 27 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου. Οι αγώνες στην φάση των ομίλων θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο, τη Φινλανδία, την Πολωνία και τη Λετονία ενώ η φάση νοκ-άουτ θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα.

Δείτε αναλυτικά το πανόραμα του Eurobasket. Το πρόγραμμα των αγώνων, τα αποτελέσματα, τις βαθμολογίες καθώς και τις διασταυρώσεις μετά από τη φάση των ομίλων, στον δρόμο για τους τελικούς.

EUROBASKET 2025 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Αγωνιστική

Τετάρτη 27 Αυγούστου

Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94

Τσεχία - Πορτογαλία 50-62

16:30 Μαυροβούνιο - Γερμανία, Novasports 4

18:00 Λετονία - Τουρκία, Novasports Start

20:30 Σουηδία - Φινλανδία, Novasports 4

21:15 Σερβία - Εσθονία, Novasports Start

Πέμπτη 28 Αυγούστου

15:00 Ισραήλ - Ισλανδία, Novasports 4

15:00 Γεωργία - Ισπανία, Novasports Start - ΕΡΤ1

18:00 Βέλγιο - Γαλλία, Novasports 4

18:15 Βοσνία - Κύπρος, Novasports Start

21:30 Σλοβενία - Πολωνία, Novasports 4

21:30 Ελλάδα - Ιταλία, Novasports Start - ERTNEWS

2η Αγωνιστική

Παρασκευή 29 Αυγούστου

13:30 Γερμανία - Σουηδία, Novasports 4

14:45 Τουρκία - Τσεχία, Novasports Start

16:30 Λιθουανία - Μαυροβούνιο, Novasports 4 - ΕΡΤ1

18:00 Εσθονία - Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία - Μ. Βρετανία, Novasports 4

21:15 Πορτογαλία - Σερβία, Novasports Start

Σάββατο 30 Αυγούστου

15:00 Ισλανδία - Βέλγιο, Novasports 6

15:00 Ιταλία - Γεωργία, Novasports Start - ΕΡΤ1

18:00 Γαλλία - Σλοβενία, Novasports 6

18:15 Κύπρος - Ελλάδα, Novasports Start - ΕΡΤ1

21:30 Ισπανία - Βοσνία, Novasports Start

21:30 Πολωνία - Ισραήλ Novasports 6

3η Αγωνιστική

Σάββατο 30 Αυγούστου

13:30 Λιθουανία - Γερμανία, Novasports 5

14:45 Τσεχία - Εσθονία, Novasports 4

16:30 Μ. Βρετανία - Σουηδία, Novasports 5

18:00 Λετονία - Σερβία, Novasports 4

20:30 Μαυροβούνιο - Φινλανδία, Novasports 5

21:15 Τουρκία - Πορτογαλία, Novasports 4

Κυριακή 31 Αυγούστου

15:00 Γεωργία - Ελλάδα, Novasports Start - ERTNEWS

15:00 Σλοβενία - Βέλγιο, Novasports 4

18:00 Ισραήλ - Γαλλία, Novasports 4

18:15 Ισπανία - Κύπρος, Novasports Start

21:30 Πολωνία - Ισλανδία, Novasports 4

21:30 Βοσνία - Ιταλία, Novasports Start - ΕΡΤ1

4η Αγωνιστική

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

13:30 Σουηδία - Μαυροβούνιο, Novasports 4

14:45 Εσθονία - Τουρκία, Novasports Start

16:30 Γερμανία - Μ. Βρετανία, Novasports 4

18:00 Πορτογαλία - Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία - Λιθουανία, Novasports 4

21:15 Σερβία - Τσεχία, Novasports Start - ΕΡΤ1

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

15:00 Βέλγιο - Ισραήλ, Novasports 4

15:00 Ελλάδα - Βοσνία, Novasports Start - ERTNEWS

18:00 Ισλανδία - Σλοβενία, Novasports 4

18:15 Κύπρος - Γεωργία, Novasports Start - ΕΡΤ1

21:30 Γαλλία - Πολωνία, Novasports 4

21:30 Ιταλία - Ισπανία, Novasports Start

5η Αγωνιστική

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

13:30 Μαυροβούνιο - Μ. Βρετανία, Novasports 4

14:45 Εσθονία - Πορτογαλία, Novasports Start

16:30 Λιθουανία - Σουηδία, Novasports 4

18:00 Τσεχία - Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία - Γερμανία, Novasports 4

21:15 Τουρκία - Σερβία, Novasports Start - ΕΡΤ1

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

15:00 Βοσνία - Γεωργία, Novasports Start

15:00 Γαλλία - Ισλανδία, Novasports 4

18:00 Ισραήλ - Σλοβενία, Novasports 4

18:15 Ιταλία - Κύπρος, Novasports Start

21:30 Πολωνία - Βέλγιο, Novasports 4

21:30 Ισπανία - Ελλάδα, Novasports Start - ΕΡΤ1

EUROBASKET 2025 - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Α' ΟΜΙΛΟΣ

1. Πορτογαλία 1-0 2β.

2. Τσεχία 0-1 1

Εσθονία

Λετονία

---------------------

Σερβία

Τουρκία

Β' ΟΜΙΛΟΣ

1. Λιθουανία 1-0 2β.

2. Μ. Βρετανία 0-1 1

Γερμανία

Φινλανδία

---------------------

Σουηδία

Μαυροβούνιο

Γ' ΟΜΙΛΟΣ

Κύπρος

Ιταλία

Γεωργία

Ισπανία

---------------------

Ελλάδα

Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Δ' ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία

Γαλλία

Σλοβενία

Πολωνία

---------------------

Βέλγιο

Ισραήλ

EUROBASKET - ΦΑΣΗ «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

61. Β2 - Α3 Novasports Start

63. Α1 - Β4 Novasports Start

65. Β1 - Α4 Novasports Start

67. Α2 - Β3 Novasports Start

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

62. Γ1 - Δ4 Novasports Start

64. Δ2 - Γ3 Novasports Start

66. Γ2 - Δ3 Novasports Start

68. Δ1 - Γ4 Novasports Start

EUROBASKET - ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

69. Νικητής 61 - Νικητής 62 Novasports Start

70. Νικητής 63 - Νικητής 64 Novasports Start

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου (17:00, 21:00)

71. Νικητής 65 - Νικητής 66 Novasports Start

72. Νικητής 67 - Νικητής 68 Novasports Start

EUROBASKET - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

73. Νικητής 69 - Νικητής 70 Novasports Start - ΕΡΤ1

74. Νικητής 71 - Νικητής 72 Novasports Start - ΕΡΤ1

EUROBASKET - ΤΕΛΙΚΟΙ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

17:00, Μικρός τελικός: Ηττημένος 73 - Ηττημένος 74 Novasports Start - ΕΡΤ1

21:00, Τελικός: Νικητής 73 - Νικητής 74 Novasports Start - ΕΡΤ1