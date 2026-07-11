Το bromance Μπέλινγκχαμ και Χάαλαντ που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμαστε - Γροθιά στον τοξική αρρενωπότητα

Δεν ξέρω για σας, αλλά ένα καλό bromance - ειδικά μεταξύ αθλητών που ξεπερνάνε τα στενά καλούπια της αρρενωπότητας - ζεσταίνει την καρδιά μου. Τέτοιο είναι και αυτό μεταξύ των Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Έρλινγκ Χάαλαντ, που αναμένεται να βρεθούν αντίπαλοι για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, η Αγγλία θα αναμετρηθεί με την Νορβηγία για μία θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης και οι δύο καλοί φίλοι θα πρέπει να αφήσουν τα συναισθήματα στοργής που τρέφουν ο ένας για τον άλλο στον πάγκο.

Η φιλία τους μετρά πολλά χρόνια, από την περίοδο που αγωνίζονταν για τη γερμανική Μπορούσια Ντόρτμουντ (BVB), και έχει δώσει πολλά υπέροχα πλάνα αυτή την περίοδο.

Τα πλάνα της συντροφικότητάς τους όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει ένα ευπρόσδεκτο αντίδοτο στην τοξική αρρενωπότητα και στην κουλτούρα του macho άνδρα. Το Instagram βρίθει βίντεο με τις αγκαλιές των δύο ποδοσφαιριστών!

Σε ένα συγκεκριμένο βίντεο από τον Σεπτέμβριο του 2021, μετά τη νίκη της BVB επί της Μπεσίκτας, ο Χάαλντ επαινεί τον φίλο του ως «καταπληκτικό» και εκείνος εμφανίζεται στο πλάνο και τον φιλάει στο μάγουλο.

Άλλη μία αξιολάτρευτη στιγμή ήταν όταν ο Νορβηγός σούπερ σταρ έτρεξε να προστατεύσει τον φίλο του, όταν αντίπαλος παίκτης κινήθηκε πάνω του επιθετικά.

Αξιομνημόνευτο είναι και το πρώτο τους βίντεο, για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, όπου διάβαζαν ατάκες για φλερτ.

«Εάν γυρίσουμε πίσω στις μέρες της δεκαετίας του '90 ή του '00, πολλές εταιρείες έρχονταν σε ρήξη με τους ποδοσφαιριστές επειδή είχαν τόσο άσχημη συμπεριφορά» είπε στο BBC ο ειδικός δημοσίων σχέσεων Μαρκ Μπορκόφσκι και συμπλήρωσε: «Αν κοιτάξετε αυτή τη γενιά ποδοσφαιριστών, είναι διαφορετική και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει πολύ με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

«Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος διπλάσιας ηλικίας, με σοφία, ψυχραιμία και αυτογνωσία. Ο Χάαλαντ προέρχεται επίσης από μια αρκετά καλή οικογένεια. Νομίζω ότι και οι δύο τους έχουν την ευρωπαϊκή πινελιά (παίζοντας στην Ευρώπη σε επίπεδο συλλόγων) που τους έχει κάνει να γνωρίζουν διαφορετικές κουλτούρες» επεσήμανε ο ίδιος.

Ο Μπορκόφσκι στάθηκε στο πόσο αληθινή είναι η φιλία των δύο, βασισμένη σε χρόνια κοινής πορείας, αλλά και το καταπληκτικό πρότυπο που αποτελούν οι αθλητές για τους νέους.

«Ο Μπέλινγκχαμ είναι κομψός, εύγλωττος, συναισθηματικά εκφραστικός, ο Χάαλαντ είναι πολύ πιο εκκεντρικός, ανέκφραστος, φυσικά meme - νομίζω ότι μαζί αποκαλύπτουν πλευρές ο ένας του άλλου που οι οπαδοί συνήθως δεν βλέπουν όταν αποδίδουν ως κορυφαίοι αθλητές» επεσήμανε.

Και η ζωή τους εκτός γηπέδων, τους καθιστά ιδιαίτερα αξιαγάπητους.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ | EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Νορβηγός έχει κάνει οικογένεια με την παιδική του αγάπη. Έχουν χαμηλό προφίλ και δεν κάνουν τις υπερβολές άλλων ποδοσφαιριστών, επιδεικνύοντας τον πλούτο τους.

«Μαγειρεύω δείπνο... Θα είναι λίγο ντροπιαστικό γι' αυτήν που το λέω αυτό, αλλά της αρέσουν τα βιντεοπαιχνίδια. Παίζουμε μαζί Minecraft, χτίζουμε σπίτια και όλα αυτά. Ή επιστρέφουμε σπίτι στο Μπράιν και παραγγέλνουμε κεμπάπ» είχε δηλώσει κάποτε ο Χάαλαντ για τη ζωή τους.

Ο Μπέλινγκχαμ φέρεται να έχει σχέση με το μοντέλο Άσλιν Κάστρο, χωρίς να έχει αναφερθεί ποτέ στην προσωπική του ζωή. Αντίθετα, μιλά συχνά με θερμά λόγια για την οικογένειά του.

«Κοιτάζοντας πίσω, νομίζω ότι αν είχα έναν μπαμπά που δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, πιθανότατα δεν θα είχα ασχοληθεί ποτέ με το ποδόσφαιρο, γιατί δεν υπήρχε τίποτα εκεί για μένα που να με παρακινούσε να παίξω στην αρχή» είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ο Άγγλος διεθνής.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ | EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Και μετά έχω τη μαμά μου που με έχει διδάξει περισσότερα για τη ζωή έξω από το ποδόσφαιρο, αλλά όλα συνδυάζονται αρκετά καλά. Και ακόμη και μερικά από τα πράγματα που μου έχει διδάξει η μαμά μου, τα μεταφέρω στο γήπεδο, για το να παραμένω ήρεμος, να παραμένω ψύχραιμος, να είμαι καλό παράδειγμα για τους συμπαίκτες μου και να προσπαθώ να ηγηθώ και τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι πολλά από αυτά προέρχονται από τη μητέρα μου, επειδή είναι μια πολύ καλή ηγέτιδα».

Σε έναν κόσμο που η βία έχει καταλάβει κάθε γωνία του διαδικτύου, το bromance των Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Έρλινγκ Χάαλαντ είναι μία αχτίδα αισιοδοξίας.