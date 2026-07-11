Το προφίλ των κατηγορούμενων για τον εμπρησμό της Marfin - Πώς η ΑΙ συνέδραμε στην έρευνα

Έναν χρόνο διήρκεσε η έρευνα του γνωστού ως ελληνικού FBI για τον εμπρησμό στην τράπεζα Marfin το 2010, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Οι Αρχές άνοιξαν ξανά τον φάκελο μετά από την λήψη ενός ανώνυμο email στο οποίο κατονομάζονταν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν και η γυναίκα που αναζητείται.

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Η έρευνα για τη Marfin

Η πληροφορία κρίθηκε ως κρίσιμη και έτσι άρχισε μία μεθοδική, αλλά αθόρυβη έρευνα, όπως λέγεται, για να λυθεί μία από τις υποθέσεις που συνέχιζαν να πληγώνουν το κοινό αίσθημα.

Οι αστυνομικοί έψαχναν σε άλλους φακέλους υποθέσεων άτομα που μπορεί να μοιάζουν με τους δράστες της Marfin και τελικώς κατέληξαν στα πρόσωπα αυτά.

Σύμφωνα με το Star, από την εξέταση σε φωτογραφίες και βίντεο φαίνεται ότι οι 3 ταιριάζουν σε αμφίεση και χαρακτηριστικά με τους εμπρηστές.

Έτσι, ο φάκελος έφτασε στον εισαγγελέα, που έβγαλε τα εντάλματα.

Ποιος φέρεται να ήταν ο ρόλος τους

Κατά την ίδια πηγή, από το υλικό φαίνεται ότι προκύπτουν και πληροφορίες για τους ρόλους τους κατηγορουμένων.

Ο ένας από τους δύο 42χρονους φαίνεται να πως ήταν εκείνος που έσπασε τη τζαμαρία και - μαζί με άλλο ένα άτομο, που αναζητείται - πέταξαν μέσα στο κτίριο της μολότοφ.

Ο δεύτερος 42χρονος και η γυναίκα, που έχει μετοικίσει στη Βρετανία, ήταν σε απόσταση, αλλά φαίνεται πως ήταν ενεργά μέλη της ίδιας ομάδας.

Κατά τον σταθμό, ο ένας από τους συλληφθέντες είναι γόνος πλούσιας οικογένειας, ενώ ο δεύτερος εργάζεται ως εναερίτης.

Όσον αφορά στην καταζητούμενη, βρίσκεται στη Βρετανία εδώ και περίπου 6 χρόνια, έχει δύο παιδιά και προσπαθεί να τα φέρει πέρα κάνοντας δουλειές τους ποδαριού.

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Η AI συνέδραμε στην έρευνα

Εύλογο είναι το ερώτημα, του πώς κατάφεραν οι αρχές να ανιχνεύσουν τους δράστες, 16 χρόνια μετά.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας, δήλωσε στο Star ότι αξιοποιήθηκε η προηγμένη τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης.

Με τα AI εργαλεία, οι αρχές κατάφεραν να αναλύσουν παλιές και αρκετά θολές φωτογραφίςε των δραστών. Όπως εξηγεί, ανιχνεύουν τον πόρο του προσώπου και έτσι αναλύονται τα χαρακτηριστικά και τα χρώματα. Όλα αυτά, σε συνδυασμό ειδική προανάκριση, ειδική έρευνα και διασταύρωση στοιχείων με άλλες δικογραφίες, οδήγησαν σε ένα πιθανό σενάριο για τους δράστες της Marfin.

Marfin: Την Τρίτη στην ανακρίτρια οι συλληφθέντες

Οι δύο συλληφθέντες, υπενθυμίζεται, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της ανακρίτριας την Τρίτη το πρωί για να απολογηθούν.