1.000 κοιλιακοί, 6.000 θερμίδες και πολλή ψυχή: Ο Χάαλαντ ζει κάθε μέρα σαν Βίκινγκ για 90 λεπτά δόξας

Η Αγγλία, λες και στο Μουντιάλ επαναλαμβάνεται η ιστορία, είναι η επόμενη χώρα που καλείται να ανακόψει την «επέλαση» των Νορβηγών «Βίκινγκ» του Χάαλαντ, στα προημιτελικά το βράδυ του Σαββάτου (12/9).

Ο 25χρονος έχει σκοράρει σε κάθε παιχνίδι που έχει παίξει μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια του τουρνουά, συμπεριλαμβανομένων δύο γκολ που απέκλεισαν την πέντε φορές πρωταθλήτρια Βραζιλία, γράφει η Sun.

Με βάρος 77 κιλά και ύψος 1,88 μ., έχει σκοράρει 62 φορές σε μόλις 54 συμμετοχές, ένα ποσοστό γκολ ανά αγώνα που το βλέπει ο Χάρι Κέιν και...ζηλεύει.

Χάαλαντ - Η ημέρα ενός Βίκινγκ

Αν νομίζετε όμως ότι ο Χάαλαντ απολαμβάνει απλά κάποια γενετική «ευλογία», κάνετε μεγάλο λάθος. Ο Νορβηγός σίγουρα ωφελείται σε ορισμένες πτυχές του παιχνιδιού από τη «μακρόστενη» κορμοστασιά του, όπως στη διεκδίκηση από κόρνερ, αλλά ο «σκελετός» του παιχνιδιού του υποβαστάζεται από μία καθημερινότητα σπαρτιατικής πειθαρχίας.

Ο ποδοσφαιριστής της Σίτι έχει σμιλευτεί και σχεδιαστεί προσεκτικά, από τον πατέρα του και ένα επιτελείο προπονητών και διατροφολόγων.

Για να τροφοδοτεί τη σκληρή του προπόνηση, καταναλώνει τον απίστευτο αριθμό των 6.000 θερμίδων την ημέρα, διπλάσιες από τη μέγιστη συνιστώμενη ποσότητα για έναν ενήλικα άνδρα.

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Αυτή η δίαιτα περιλαμβάνει εδέσματα από την παράδοση των Βίκινγκ, όπως το συκώτι, η καρδιά και τα νεφρά. Όχι των εχθρών του βέβαια, μόνο από ελευθέρας βοσκής κρέατα.

Κάθε μέρα μετρά 1.000 κοιλιακούς, κάνει βουτιές σε παγωμένο νερό, πηγαίνει στη σάουνα και φροντίζει να μην διακόπτεται ποτέ ο ύπνος του.

Ο Χάαλαντ δήλωσε στο κανάλι του στο YouTube: «Πρέπει να είσαι αθλητής 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα – δεν είναι μόνο οι δύο ώρες του αγώνα».

Η κοπέλα του, Ιζαμπέλ Χάουγκσενγκ Γιόχανσεν, έβαλε πολλές εφεδρικές ωτοασπίδες στις αποσκευές του για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό συμβαίνει επειδή παίρνει τον ύπνο πολύ σοβαρά.

Ο Χάαλαντ κοιμάται πάντα σε σημείο όπου θα τον ξυπνήσει το φυσικό ηλιακό φως, για να μην απορρυθμίζεται το εσωτερικό ρολόι του σώματος, γνωστό ως κιρκαδικός ρυθμός.

Στη συνέχεια, φτιάχνει μόνος του ένα φλιτζάνι καφέ – προσθέτοντας νωπό γάλα.

Ο Χάαλαντ εξηγεί: «Ο καφές είναι μια υπερτροφή κατά τη γνώμη μου, αν τον πίνεις σωστά. Εξαρτάται από το πότε τον πίνεις. Χρειαζόμαστε και λίγο γάλα. Είναι κι αυτό μια υπερτροφή».

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Το πρωινό είναι ωμό μέλι, αυγά και φρέσκο ​​ψωμί με προζύμι. Το επόμενο πράγμα που κάνει είναι μία χαλαρή βόλτα.

Επιστρέφοντας, ο Χάαλαντ έχει έναν φυσιοθεραπευτή που του εφαρμόζει τεχνικές stretching, για να βεβαιωθεί ότι είναι ευκίνητος στο γήπεδο.

Ο Νορβηγός εξηγεί: «Έχω μια φυσική ευλυγισία στη βουβωνική χώρα και στους γοφούς μου, κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσω, γιατί πώς αλλιώς θα σκοράρεις αυτά τα γκολ;»

Χάαλαντ - Πάνω απ' όλα «ψυχή»

Η καθημερινή του προπόνηση είναι μία σωματική, αλλά περισσότερο πνευματική «μάχη». Μια καλή προθέρμανση είναι σημαντική για την έντονη προπόνησή του. Συνάδελφοι έχουν αναφέρει ότι ο Χάαλαντ κάνει 300 πούσαπς και 1.000 κοιλιακούς κάθε μέρα.

Η προπόνηση με βάρη, η κωπηλασία σε μηχάνημα, το σπριντ και το τζόγκινγκ βοηθούν στην ενίσχυση της αντοχής του και στη δημιουργία της απίστευτης σωματικής του διάπλασης.

Το να πιέζει τον εαυτό του σκληρά είναι αδιαπραγμάτευτο, ένα ζήτημα υπερίσχυσης του νου πάνω στο σώμα.

Λέει: «Νιώθω κουρασμένος, αλλά λέω στο σώμα μου ότι δεν είμαι. Είναι θέμα ψυχολογίας».

Ο πατέρας του Έρλινγκ, Άλφ-Ίνγκε, ο οποίος έπαιξε για τη Νορβηγία κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ότι ο γιος του προπονούνταν «Όλο το Σαββατοκύριακο. Οκτώ ώρες το Σάββατο, οκτώ ώρες την Κυριακή. Δεν χρειάστηκε ποτέ να τον πιέσουμε».

Έχοντας κάψει τόσες πολλές θερμίδες στο γήπεδο, στην προπόνηση ή στο γυμναστήριο, πρέπει να τρώει όσο το δυνατόν περισσότερο, και για τον Χάαλαντ, αυτό σημαίνει μοσχαρίσιο κρέας.

Η καρδιά και το συκώτι του ζώου περιέχουν πολύτιμο μαγνήσιο, βιταμίνη Β, σίδηρο, φώσφορο και χαλκό.

Ο διεθνής άσσος είναι επιλεκτικός σχετικά με το πού αγοράζει το κρέας του, πιστεύοντας ότι τα ζώα που έχουν καλή μεταχείριση είναι και καλύτερα για κατανάλωση. Ο Χάαλαντ αγαπά ιδιαίτερα τις μπριζόλες τόμαχοκ, οι οποίες κόβονται από το μπροστινό πλευρό με το κόκκαλο να έχει μείνει πάνω.

Ο Χάαλαντ καταλήγει: «Δεν το σκέφτομαι πολύ. Απλά απολαμβάνω το να βρίσκομαι στη μεγαλύτερη σκηνή, παρά την πίεση που νιώθω».