Βρούτσης για το ΟΑΚΑ: «Αξιολογούμε κάθε αίτημα χρήσης θεσμικά - Εγγυόμαστε τήρηση των κανόνων»

Τα νεότερα για τη χρήση του ΟΑΚΑ, έκανε γνωστά ο Γιάννης Βρούτσης, αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, σε δήλωσή του στην εκπομπή «Center Fox», αναφέροντας ότι κάθε αίτημα το οποίο γίνεται για χρήση εγκαταστάσεων αξιολογείται θεσμικά «με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, τη διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων και τις ισχύουσες νομικές και συμβατικές προϋποθέσεις».

Ο ίδιος δήλωσε ότι η Πολιτεία εγγυάται τη διαφάνεια και την ισονομία και την τήρηση των κανόνων με σκοπό ένα πλαίσιο που υπηρετεί τον αθλητισμό και τους φιλάθλους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κάνει αίτημα για τη χρήση του Ολυμπιακού Σταδίου τη νέα αγωνιστική σεζόν και για το χρονικό διάστημα της επέκτασης της χωρητικότητας του γηπέδου «Γ. Καραϊσκάκης».

Ωστόσο, οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις και η διοίκηση του ΟΑΚΑ έχει υπογράψει συμφωνητικό με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη χρήση του γηπέδου για μια συμφωνία η οποία δίνει το προνόμιο αποκλειστικής χρήσης του γηπέδου στους πράσινους, οι οποίοι έχουν ήδη ανακοινώσει πως θα έχουν ως έδρα το ΟΑΚΑ για τη νέα αγωνιστική σεζόν μέχρι και την ολοκλήρωση των έργων στο νέο τους γήπεδο στον Βοτανικό, όταν και θα μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αυτό οι αγώνες της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Βρούτση:

«Το ΟΑΚΑ αποτελεί εμβληματική δημόσια αθλητική υποδομή, η οποία τα τελευταία χρόνια αναβαθμίζεται συστηματικά, με αυξημένη χρηματοδότηση - 150 εκατ. ευρώ από Ταμείο Ανάκαμψης εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης και εκσυγχρονισμού, και με σταθερό στόχο να λειτουργεί με όρους ασφάλειας, βιωσιμότητας και σύγχρονων προδιαγραφών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, κάθε αίτημα για τη χρήση του ΟΑΚΑ αξιολογείται θεσμικά και κατά περίπτωση, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων, καθώς και τις ισχύουσες νομικές και συμβατικές προϋποθέσεις.

Η Πολιτεία εγγυάται τη διαφάνεια, την ισονομία και την τήρηση των κανόνων. Σκοπός μας είναι ένα πλαίσιο που υπηρετεί τον αθλητισμό, τους φιλάθλους και το κύρος των δημόσιων υποδομών της χώρας.

Με βάση αυτές τις αρχές η διοίκηση του ΟΑΚΑ διαχρονικά λαμβάνει τις εκάστοτε αποφάσεις και έτσι θα συνεχίσει να πράττει».