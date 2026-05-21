Η νέα ανάρτηση Τσίπρα για το κόμμα και η φανέλα της Μπαρτσελόνα

Νέα ανάρτηση σχετικά με τις επικείμενες ανακοινώσεις του για το νέο του κόμμα έκανε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός ανήρτησε μία φανέλα στα χρώματα της ισπανικής ομάδας Μπαρτσελόνα, με τον αριθμό 26.

Το νούμερο δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς στις 26 Μαΐου αναμένεται να κάνει τα αποκαλυπτήρια του νέου του κόμματος, σε εκδήλωση στο Θησείο.

«Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα» επεσήμανε ο Αλέξης Τσίπρας.

Όσον αφορά στην ίδια τη φανέλα της ομάδας, μπορεί να αποτελεί άλλο ένα στοιχείο για το όνομα του κόμματος.