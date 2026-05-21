Η νέα ανάρτηση Τσίπρα για το κόμμα και η φανέλα της Μπαρτσελόνα

Η νέα ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα στις 26 Μαΐου, είχε χρώμα «μπλαουγκράνα».

Αλέξης Τσίπρας
Αλέξης Τσίπρας | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Νέα ανάρτηση σχετικά με τις επικείμενες ανακοινώσεις του για το νέο του κόμμα έκανε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός ανήρτησε μία φανέλα στα χρώματα της ισπανικής ομάδας Μπαρτσελόνα, με τον αριθμό 26.

Το νούμερο δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς στις 26 Μαΐου αναμένεται να κάνει τα αποκαλυπτήρια του νέου του κόμματος, σε εκδήλωση στο Θησείο.

«Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα» επεσήμανε ο Αλέξης Τσίπρας. 

Όσον αφορά στην ίδια τη φανέλα της ομάδας, μπορεί να αποτελεί άλλο ένα στοιχείο για το όνομα του κόμματος.

 

