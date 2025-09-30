bwin & Ολυμπιακός: Μαζί γιόρτασαν την έναρξη της νέας σεζόν

Η νέα αγωνιστική χρονιά ξεκίνησε δυναμικά, και η bwin την καλωσόρισε με ένα ξεχωριστό cocktail party στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιά, γιορτάζοντας την όγδοη διαδοχική χρονιά συνεργασίας της με τον Ολυμπιακό. Μια βραδιά γεμάτη ενθουσιασμό, θετική ενέργεια και αισιοδοξία για νέες επιτυχίες.

Σε μια εκδήλωση που είχε τη ζεστασιά της οικογένειας, η bwin και ο Ολυμπιακός απέδειξαν για ακόμα μια φορά πως η σχέση τους ξεπερνά τα όρια ενός απλού sponsorship. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, κοινών αξιών και κοινού οράματος, μια ενωμένη ομάδα που προχωρά μαζί, στα εύκολα και στα δύσκολα.

Οι εργαζόμενοι της bwin είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού, μέσα από ένα φιλικό meet & greet, γεμάτο χαμόγελα, φωτογραφίες και συζητήσεις για τη νέα σεζόν.

Ξεχωριστή παρουσία ο Σάσα Βεζένκοφ, που κέρδισε τις εντυπώσεις, ενώ ο Τάισον Γουόρντ και ο Ντόντα Χολ, ως νέα μεταγραφικά αποκτήματα, τράβηξαν τα βλέμματα. Από τα... φλας δε γλίτωσε και ο Κίναν Έβανς, στον οποίο όλοι ευχήθηκαν, φέτος να είναι η χρονιά του. Οι παίκτες, παρά το απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί, εμφανίστηκαν με χαλαρή διάθεση, υπέγραψαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν με τους παρευρισκόμενους.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ακόμη highlight σε μια συνεργασία που μετρά πλέον επτά γεμάτα χρόνια επιτυχιών με τίτλους, διακρίσεις, αλλά και μοναδικές στιγμές εντός κι εκτός γηπέδου.

Η bwin στάθηκε δίπλα στον Ολυμπιακό σε κάθε σημαντική στιγμή, στις προκλήσεις, στις αποφάσεις, στις μεγάλες βραδιές και στους θριάμβους που έγραψαν ιστορία. Και συνεχίζει να το κάνει, ως αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ομάδας που έχει καταφέρει να πρωταγωνιστεί στην ελληνική και ευρωπαϊκή σκηνή του μπάσκετ.

Πέρα από τις νίκες, αυτό που ξεχωρίζει είναι η κοινή πορεία, το ήθος και η συνέπεια. Όλα αυτά βασίστηκαν στον αμοιβαίο σεβασμό και μια στρατηγική συνεργασία που εξελίχθηκε σε σχέση ζωής.

Το cocktail party ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη συνοχή και το ισχυρό δέσιμο ανάμεσα στο βραβευμένο brand και τον Ολυμπιακό, επιβεβαιώνοντας πως η επιτυχία αυτής της συνεργασίας βασίζεται στη σταθερότητα, την εμπιστοσύνη και το ίδιο όραμα.

