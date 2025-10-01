Champions League: «Βόμβα» της Γαλατά με νίκη επί της Λίβερπουλ

Το δεύτερο «πιάτο» της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League «σημαδεύτηκε» από τη μεγάλη «βόμβα» της Γαλατασαράι η οποία έριξε στο... καναβάτσο τη Λίβερπουλ με 1-0, οδηγώντας τους πρωταθλητές Αγγλίας στην πρώτη ήττα τους στη διοργάνωση.

Την ίδια ώρα η Μπάγερν Μονάχου (5-1 την Πάφο στην Κύπρο), η Ατλέτικο Μαδρίτης (5-1 την Αϊντραχτ, έφτασε τα 200 γκολ με την «Ατλέτι» ο Γκριεζμάν) και η Μαρσέιγ (4-0 τον Άγιαξ) ήταν... αδίστακτες στο γήπεδο, σημειώνοντας εμφατικές νίκες στη 2η «στροφή» της League Phase.

Η «Γαλατά» στη νίκη της βραδιάς, κατάφερε να αντέξει στην πίεση της Λίβερπουλ, υπερασπίστηκε το γκολ του Οσιμέν απ' το 16' και κράτησε ως το φινάλε μία τεράστια νίκη απέναντι στους «reds», που γνώρισαν δεύτερη σερί ήττα μέσα σε τρεις μέρες, μετά το 2-1 απ' την Κρίσταλ Πάλας στην Premier League, ενώ η Τοτεναμ έσωσε τον βαθμό στο φινάλε απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ (2-2) με το αυτογκόλ του Γκούντερσεν στο 89'.

Η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στο «Stamford Bridge» συνοδεύτηκε απ' την ήττα της Μπενφίκα απ' την Τσέλσι με 1-0 (αυτογκόλ Ρίος) με τον Βαγγέλη Παυλίδη να παίζει σ' όλο το 90λεπτο, αλλά να μην βρίσκει δίχτυα. Εύκολη νίκη με πρωταγωνιστή τον Λαουτάρο Μαρτίνες (δύο γκολ) πέτυχε και η Ίντερ επί της Σλάβιας Πράγας με 3-0 (αγωνίστηκε και στα 90' ο Ζαφείρης).

Νωρίτερα, το καταπληκτικό γκολ του Χρήστου Τζόλη δεν έφτασε στην Μπριζ, καθώς η Αταλάντα έκανε μία τρομερή ανατροπή στο τελευταίο 20λεπτο του αγώνα των δύο ομάδων στο Μπέργκαμο για το τελικό 2-1, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε... περίπατο στο Αλμάτι απέναντι στην «πρωτάρα» Καϊράτ, φτάνοντας σ' ένα εμφατικό 5-0 με χατ-τρικ του Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Τζόλης άνοιξε το σκορ στο 38' με ένα ασύλληπτο σουτ έξω απ' την περιοχή, δίνοντας στην Μπριζ την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν, όμως οι Ιταλοί είχαν τα ψυχικά αποθέματα να «γυρίσουν» το σκορ με τα γκολ των Σάμαρτζιτς (74') και Πάσαλιτς (87').

Στο Αλμάτι, η Ρεάλ Μαδρίτης τα έκανε όλα πολύ εύκολα με το πέναλτι που κέρδισε ο Γκιουλέρ και μετέτρεψε σε γκολ ο Μπαπέ στο 25'. Ο Γάλλος σούπερ σταρ σημείωσε άλλα δύο γκολ στο 52' και στο 74', για να βάλουν ακολούθως και τις δικές τους «πινελιές» στον αγώνα οι Καμαβινγκά και Ντίαζ.

Αναλυτικά τα αποψινά αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Αταλάντα (Ιταλία)-Μπριζ (Βέλγιο) 2-1 (74' πέν. Σάμαρτζιτς, 87' Πάσαλιτς - 38' Τζόλης)

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 0-5 (25' πέν., 52', 74' Μπαπέ, 83' Καμαβινγκά, 90'+3 Ντίαζ)

Ίντερ (Ιταλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 3-0 (30', 65' Μαρτίνες, 34' Ντάμφρις)

Τσέλσι (Αγγλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 1-0 (18' αυτ. Ρίος)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκ. (Γερμανία) 5-1 (4' Ρασπαντόρι, 33' Λε Νορμάν, 45'+1', 68' Γκριεζμάν, 82' πέν. Άλβαρες - 57' Μπούρκαρντ)

Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία)-Τότεναμ (Αγγλία) 2-2 (53', 66' Χάουγκε - 68' Φαν ντε Φεν, 89' αυτ. Γκούντερσεν)

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 4-0 (6', 12' Παϊσάο, 26' Γκρίνγουντ, 52' Ομπαμεγιάνγκ)

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 1-0 (16' πέν. Οσιμέν)

Πάφος (Κύπρος)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-5 (45' Όρσιτς - 15', 34' Κέιν, 20' Γκερέιρο, 31' Τζάκσον, 69' Ολίσε)