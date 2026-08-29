Μενού

Champions League: Η αντίδραση του Δουβίκα όταν άκουσε ότι η Κόμο κληρώθηκε με την ΑΕΚ

Ο Τάσος Δουβίκας χάρηκε πάρα πολύ όταν συνειδητοποίησε ότι η Κόμο κληρώθηκε με την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.

Reader symbol
Newsroom
Τάσος Δουβίκας
Τάσος Δουβίκας | @Como Football Club - TikTok
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η ΑΕΚ έμαθε το απόγευμα της Πέμπτης (27/08) τους 8 αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Champions League και μέσα στην ημέρα σήμερα (29/08) αναμένεται να βγει και το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες της εκάστοτε αναμέτρησης.

Ρέαλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ρόμα, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Γαλατάσαραϊ και Λασκ θα βρεθούν στον δρόμο της Ένωσης στα «αστέρια», σε μια σειρά αγώνων με ανεβασμένο τον πήχη δυσκολίας.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ