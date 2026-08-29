Champions League: Η αντίδραση του Δουβίκα όταν άκουσε ότι η Κόμο κληρώθηκε με την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έμαθε το απόγευμα της Πέμπτης (27/08) τους 8 αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Champions League και μέσα στην ημέρα σήμερα (29/08) αναμένεται να βγει και το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες της εκάστοτε αναμέτρησης.
Ρέαλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ρόμα, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Γαλατάσαραϊ και Λασκ θα βρεθούν στον δρόμο της Ένωσης στα «αστέρια», σε μια σειρά αγώνων με ανεβασμένο τον πήχη δυσκολίας.
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