Ramayana: Μυθικά τέρατα, σπέσιαλ εφέ και παντοδύναμοι θεοί - Η απάντηση της Ινδίας στην «Οδύσσεια»

Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια δολάρια, μουσική επένδυση από τους Hans Zimmer και A.R. Rahman, και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που καταργεί τα γλωσσικά σύνορα, το αρχαίο ινδικό έπος ετοιμάζεται να επανακαθορίσει τα όρια του παγκόσμιου σινεμά.

Σύμφωνα με το bbc, σε μια εποχή όπου η παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία αναζητά απεγνωσμένα νέες αφηγηματικές ανάσες πέρα από τα στερεότυπα των υπερηρώων, μια αρχαία ιστορία χιλιάδων ετών ετοιμάζεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια του παγκόσμιου blockbuster. Μετά τη θεαματική ανταπόκριση του κοινού στις σύγχρονες οπτικές διασκευές κλασικών επών, το ινδουιστικό αριστούργημα της Ραμαγιάνα περνά στη μεγάλη οθόνη μέσα από μια μνημειώδη παραγωγή δύο μερών.

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Το πρώτο μέρος, προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει παγκοσμίως τον Νοέμβριο για να συμπέσει με το λαμπερό φεστιβάλ Ντιβάλι, φέρει έναν προϋπολογισμό που καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην ιστορία του ασιατικού σινεμά.

Ένα έπος 24.000 στίχων στην ψηφιακή εποχή

Η Ραμαγιάνα, η οποία αποδίδεται στον ποιητή και μαχαρίσι Βαλμίκι κατά τον 4ο αιώνα π.Χ., αποτελείται από σχεδόν 24.000 στίχους (σλόκα). Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πρίγκιπας Ράμα -ενσάρκωση του θεού Βισνού- και ο αγώνας του να διασώσει τη σύζυγό του, Σίτα, από τα χέρια του βασιλιά Ραβάνα.

Αν και η ιστορία είναι βαθιά χαραγμένη στη συλλογική συνείδηση περισσότερων από δύο δισεκατομμυρίων ανθρώπων, η νέα αυτή διασκευή υπόσχεται μια κλίμακα που δεν έχει επιχειρηθεί ποτέ ξανά.

Η Sony Pictures ανέλαβε τη διεθνή διανομή, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε δύο από τους λαμπρότερους αστέρες της Ινδίας: τον Ranbir Kapoor ως Ράμα και τον Yash ως Ραβάνα. Τη μουσική επένδυση υπογράφει μια πρωτοφανής δημιουργική σύμπραξη: ο οσκαρικός Hans Zimmer και ο θρυλικός A.R. Rahman.

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«Αυτό το εγχείρημα σχεδιάστηκε από την πρώτη στιγμή για ολόκληρο τον κόσμο. Από την Ινδία, για την ανθρωπότητα.»- Namit Malhotra, Παραγωγός

Το οικονομικό μέγεθος της παραγωγής αποτυπώνει ανάγλυφα την τεράστια φιλοδοξία των δημιουργών: 200 έως 250 εκατομμύρια δολάρια έχουν δαπανηθεί για την πρώτη ταινία, με αντίστοιχο προϋπολογισμό να έχει ήδη εγκριθεί για τη συνέχειά της, η οποία αναμένεται τον Νοέμβριο του 2027.

Το συνολικό κόστος των 500 εκατομμυρίων δολαρίων καθιστά το εγχείρημα μακράν την ακριβότερη ινδική παραγωγή όλων των εποχών, συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 68 εκατομμυρίων δολαρίων του Kalki 2898 AD. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, ο προϋπολογισμός της διλογίας είναι διπλάσιος από το συνολικό κόστος των δύο τελευταίων ταινιών Harry Potter και αγγίζει τα επίπεδα ολόκληρης της τριλογίας του Hobbit.

Παρά τον τεχνολογικό θρίαμβο, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Nitesh Tiwari (δημιουργός της παγκόσμιας επιτυχίας Dangal) επιμένει ότι η ουσία παραμένει συναισθηματική: «Η Ραμαγιάνα αφορά θεμελιώδεις ηθικές αξίες, οικογενειακούς δεσμούς και πανανθρώπινα συναισθήματα. Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα συναισθήματα δεν θα επισκιάζονταν από τη λαμπρότητα του ψηφιακού κόσμου που δημιουργήσαμε».

Αναφορικά με τις έντονες φήμες που κυκλοφόρησαν για πιθανή εμπλοκή του Christopher Nolan στο μοντάζ της ταινίας, ο Tiwari σχολίασε με χιούμορ: «Μακάρι πραγματικά να ήταν αλήθεια!». Ωστόσο, η φιλοδοξία του εγχειρήματος δεν υπολείπεται σε τίποτα από τα έπη του Χόλιγουντ, θέτοντας τις βάσεις για ένα εκτεταμένο κινηματογραφικό σύμπαν με spin-off σειρές και διεθνή franchise.

