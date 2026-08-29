4 εκρηκτικές σταρ του Baywatch που έχουν ανοίξει OnlyFans

Στα '90s έκαιγαν καρδιές μέσα από το Baywatch όπου πρωταγωνίστησαν και τώρα ανεβάζουν το θερμόμετρο στο Only Fans με το υλικό που ποστάρουν στις σελίδες τους, αλλά ταυτόχρονα και το εισόδημά τους, αφού δεν κρύβουν πως βγάζουν πολύ καλά λεφτά.

Ο λόγος για την Έρικα Ελένιακ, την Κάρμεν Ηλέκτρα, την Ντόνα Ντέρικο και την Μπράντι Ρόντερικ, οι οποίες αποδεικνύουν πως στην περίπτωσή τους η ηλικία είναι ένας αριθμός και ότι σε αντίθεση με αυτό που μπορεί κάποιοι να θεωρούν - και οι πιο ώριμες γυναίκες μπορούν να «σκίσουν» στην πλατφόρμα.

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Κάρμεν Ηλέκτρα

Πριν από τέσσερα χρόνια, τον Μάιο του 2022 είχε μάλλον ξαφνιάσει το κοινό όταν ανακοίνωσε πως έφτιαξε προφίλ στο OnlyFans.

Μιλώντας τότε στο People η άλλοτε τηλεοπτική Λάνι ΜακΚένζι (Lani McKenzie) του Baywatch δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το νέο της βήμα, δηλώνοντας στο πως πλέον θα μπορεί να είναι το «αφεντικό του εαυτού της» και να χρησιμοποιεί το δικό της «δημιουργικό όραμα» στη δουλειά της χωρίς κάποιος να της λέει «μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Σκεπάσου».

Μάλιστα, το λανσάρισμα της σελίδας της είχε συμπέσει με τα 50ά της γενέθλια και μπορεί να μη γνωρίζουμε πόσα λεφτά έχει βγάλει, αλλά σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, πολύ γρήγορα σκαρφάλωσε στους Top 0.01% δημιουργούς της πλατφόρμας.

Σε συνέντευξή της δε το 2023 στο Fox News Digital η ίδια η Κάρμεν Ηλέκτρα είχε αποκαλύψει πως αυτό που της ζητάνε περισσότερο οι φαν της είναι φωτογραφίες των ποδιών της, κάτι που ούτε η ίδια δεν το πιστεύει ότι θα γίνεται σε αυτό τον βαθμό.

Έρικα Ελένιακ

Η Έρικα Ελένιακ έπαιξε στις δύο πρώτες σεζόν του Baywatch, υποδυόμενη την Σόνι ΜακΛέιν (Shauni McClain), αλλά στις αρχές της τρίτης σεζόν αποχώρησε με την ίδια να έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν της άρεσε και τόσο η κατεύθυνση που είχε πάρει η σειρά, η οποία έμοιαζε πιο πολύ πλέον με βίντεο κλιπ, όπως είχε πει χαρακτηριστικά.

Ακόμα είχε δηλώσει πως δεν ήταν και το καλύτερό της να φοράει μαγιό όλη την ώρα και έτσι, όταν στις αρχές του μήνα ανακοίνωσε μέσω Instagram πως έχει πλέον σελίδα στο OnlyFans, λίγο μας ξάφνιασε.

Αρχικά η Έρικα Ελένιακ ανέφερε πως θα πουλάει φωτογραφίες με τα πόδια της, αλλά λίγες ημέρες μετά διευκρίνισε πως το περιεχόμενό της δεν θα περιορίζεται μόνο σε αυτές.

«Είμαι η Έρικα από το "Baywatch" εδώ και δεκαετίες, αλλά το OnlyFans αποκαλύπτει μια πλευρά μου που ο κόσμος δεν έχει δει. Είναι προσωπικό, παιχνιδιάρικο και χωρίς φίλτρο και αν ήρθατε για να με δείτε ξυπόλυτη στην άμμο, σας υπόσχομαι ότι δεν θα απογοητευτείτε.

«Ανοίγω ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο που έχει να κάνει με το να περνάω καλά, να μην έχω φίλτρο, να μοιράζομαι αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο και το πιο σημαντικό να έρθω σε άμεση επαφή με ΕΣΑΣ», είχε αναφέρει στην ανάρτησή της η Έρικα Ελένιακ, η οποία φέρεται να βγάζει ήδη περίπου 10.000 δολάρια την εβδομάδα.

Ντόνα Ντέρικο

Όταν τον Ιούλιο του 2022 χρήστες στο Instagram της σχολίασαν με αφορμή post της πως λόγω ηλικίας δεν μπορεί πλέον να φορά μπικίνι, η Ντόνα Ντέρικο, τους... απάντησε με κίνηση ματ: τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς έκανε προφίλ στο OnlyFans.

Η ίδια είχε εξηγήσει πως το έκανε επειδή δεν παίρνει τον εαυτό της πολύ στα σοβαρά και ότι της αρέσει που στη συγκκεριμένη πλατφόρμα δεν υπάρχει ούτε λογοκρισία ούτε χρήστες που να κάνουν bullying όπως στα υπόλοιπα social media.

Το 2023, σε συνέντευξή της στο Fox News Digital, είχε δηλώσει πως η απόφασή της να κάνει OnlyFans ήταν από τις καλύτερες που πήρε ποτέ, ενώ αποκάλυψε πως αυτό που της ζητούν οι περισσότεροι είναι μια φωτογραφία της που να είναι τραβηγμένη εκείνη τη στιγμή ακόμα και αν είναι απεριποίητη, προκειμένου να τη δουν πώς είναι στην καθημερινότητά της.

Στην αρχή της ζητούσαν και πολλές φωτογραφίες ποδιών, αλλά στη συνέχεια αυτό δεν ήταν τόσο έντονο, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, ενώ είχε τονίσει πως το 99% των χρηστών είναι ευγενικοί.

Και αν τυχόν δεν θυμάσαι την Ντόνα Ντέρικο στο Baywatch, μπορείς να τη δεις στο βίντεο που ακολουθεί όπως τη γνωρίσαμε στη σειρά ως Ντόνα Μάρκο στην 6η και στην 7η σεζόν.

Μπράντι Ρόντερικ

Μπορεί να έπαιξε στην τελευταία σεζόν (2000-2001) του Baywatch, το οποίο πλέον είχε μετονομαστεί σε Baywatch Hawaii και σίγουρα δεν ήταν στο απόγειο της δόξας του, όμως, η Μπράντι Ρόντερικ είδε τη δημοτικότητά της να εκτοξεύεται, υποδυόμενη την Λι Ντάιερ.

Τον Δεκέμβριο του 2022 λάνσαρε και εκείνη τη δική της σελίδα στο OnlyFans, εξηγώντας πως το κάνει για βιοποριστικούς λόγους, μιας και είναι single μητέρα με δύο γιους χωβρίς οικονομική βοήθεια από τον πρώην σύζυγό της και πατέρα των παιδιών.

Η Ρόντερικ είχε διευκρινίσει πως δεν σκοπεύει να δείχνει ολόγυμνες φωτογραφίες της στους φαν της, ενώ είχε τονίσει πως αυτό που της αρέσει πολύ στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, είναι ότι έχεις πλήρη έλεγχο του τι δημοσιεύεις σε αντίθεση, παραδείγματος χάρη, με το Playboy όπου είχε ποζάρει στο παρελθόν και εκεί κάτι τέτοιο δεν έπαιζε.

«Είμαι ο Χιου Χέφνερ του εαυτού μου», είχε δηλώσει, λέγοντας πως όλοι οι χρήστες είναι ευγενικοί και πως σε αντίθεση με την Κάρμεν Ηλέκτρα, εκείνης δεν έχει τύχει κάποιος να της ζητήσει φωτογραφία από τα πόδια της.