Champions League: Λαχτάρησαν στην Ντόρτμουντ με Καρέτσα

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν πολύ πιο ουσιαστική από την Ίντερ και με τον Κιλιάν Μπαμπέ να βρίσκει ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα επικράτησε με 2-1, κάνοντας «ποδαρικό» με το... δεξί στη League Phase του Champions League.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ των «μερένχες» με το γκολ που πέτυχε στο 14ο λεπτό έφτασε τα 71 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη, όντας πλέον, στην 5η θέση του πίνακα των σκόρερ μαζί με τον πρώην θρύλο της «βασίλισσας», Ραούλ.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ «χτύπησε» και στο «Ντραγκάο». Εκεί, όπου με τα δύο γκολ που σημείωσε έφτασε τα 59' σε ισάριθμες συμμετοχές στο Champions League, οδηγώντας τη Μάντσεστερ Σίτι στο «διπλό» επί της Πόρτο (2-0), που με τη σειρά της δεν μπόρεσε να σταματήσει το Νορβηγό «killer».

Τρομερή ανατροπή για την Μπέτις στη Γαλλία. Παρότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ από τη γηπεδούχο Λιλ, κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω και να φύγει νικήτρια με 3-2, εκμεταλλευόμενη και την αποβολή του Ίθαν Μπαμπέ στο 56'.

Νίκη αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Καρέτσα πέτυχε η Ντόρτμουντ με 3-2 επί της Βιγιαρεάλ. Στη βραδιά που «σημαδεύτηκε» από το πρόβλημα που προέκυψε με τον Έλληνα διεθνή μέσο και την αναγκαστική αλλαγή του στο 27', λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό, η Μπορούσια χωρίς να παίξει καλό ποδόσφαιρο πήρε το «τρίποντο» καθαρίζοντας το ματς στο β' μέρος με τα δύο γκολ του Γκιρασί στο 80' και 85' με πέναλτι.

Η ενημέρωση της Ντόρτμουντ για Καρέτσα

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο λόγω προβλημάτων στο κυκλοφορικό, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας και στους φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες. Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, ενώ οι θεατές τον αποχαιρέτησαν με χειροκροτήματα.

Η Ντόρτμουντ διευκρίνισε ότι, δεδομένων των συνθηκών, η κατάσταση της υγείας του Καρέτσα είναι καλή, καθησυχάζοντας σε έναν βαθμό την ανησυχία που προκάλεσε η εικόνα της αποχώρησής του.

Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και να αξιολογηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάστασή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό κάτι περισσότερο σχετικά με τα αίτια του προβλήματος ή το αν θα χρειαστεί να απουσιάσει από τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ντόρτμουντ.