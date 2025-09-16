Champions League: Πόσα χρήματα θα πάρει ο Ολυμπιακός - «Ζαλίζουν» τα ποσά

Η αυλαία του φετινού Champions League ανοίγει απόψε, με τον Ολυμπιακό να κάνει τη δική του πρεμιέρα την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, απέναντι στην Πάφο.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας επιστρέφουν φέτος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης και μάλιστα θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά από τότε που άλλαξε το format και θεσπίστηκε η League Phase. Παράλληλα οι «ερυθρόλευκοι» θα δουν τα ταμεία τους να γεμίζουν μιας και φέτος τα έσοδα των ομάδων θα είναι αυξημένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Champions League: Τα χρήματα που θα πάρουν οι ομάδες

Οι ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase πέρα από τα μπόνους αποτελεσμάτων και πρόκρισης, φέτος θα επωφεληθούν και από το ranking bonus. Πρόκειται για πριμ κατάταξης που προκύπτει ως εξής: 275.000 ευρώ επί τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος 275.000 Χ 36)! Το μίνιμουμ ποσό είναι 270.000 ευρώ και το μάξιμουμ φτάνει έως τα 9,9 εκατ. ευρώ για την ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στη βαθμολογία της λίγκας.

Ο Ολυμπιακός όπως κάθε συμμετέχοντας, έχει εξασφαλισμένα 18,62 εκατομμύρια ευρώ, παίρνοντας θέση στην εκκίνηση των 36 ομάδων. Στο «χρηματιστήριο» της διοργάνωσης, όμως, υπάρχει ένας ακόμη δείκτης που πρέπει κάποιος να παρακολουθεί. Το value pillar που εν πολλοίς αφορά στην κατάταξη κάθε κλαμπ στις ειδικές βαθμολογίες (5ετίας και 10ετίας) της UEFA.

Πώς κατανέμονται τα έσοδα στο Champions League

Συμμετοχή : 18.620.000 ευρώ

: 18.620.000 ευρώ Πριμ κατάταξης : 275.000 ευρώ επί της θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα

: 275.000 ευρώ επί της θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα Νίκη στη League Phase : 2.100.000 ευρώ

: 2.100.000 ευρώ Ισοπαλία στη League Phase : 700.000 ευρώ

: 700.000 ευρώ Πριμ για τις θέσεις 1-8: 2.000.000 ευρώ

2.000.000 ευρώ Πριμ για τις θέσεις 9-16 : 1.000.000 ευρώ

: 1.000.000 ευρώ Πρόκριση στα play-offs : 1.000.000 ευρώ

: 1.000.000 ευρώ Πρόκριση στους «16» : 11.000.000 ευρώ

: 11.000.000 ευρώ Πρόκριση στα προημιτελικά : 12.500.000 ευρώ

: 12.500.000 ευρώ Πρόκριση στα ημιτελικά : 15.000.000 ευρώ

: 15.000.000 ευρώ Φιναλίστ : 18.500.000 ευρώ

: 18.500.000 ευρώ Κατάκτηση τροπαίου: 6.500.000 ευρώ

Ο μεγάλος νικητής της διοργάνωσης μπορεί να φτάσει τα 127 εκατ. ευρώ μόνο από επιδόσεις, ενώ τα συνολικά κέρδη μπορούν να φτάσουν έως και τα 200 εκατ. ευρώ για ένα κορυφαίο κλαμπ.