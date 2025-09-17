Champions League: Πρεμιέρα με επικές ματσάρες και πολλά γκολ

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ και αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο για περίπου 20 λεπτά, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να «λυγίσει» τη Μαρσέιγ με δύο πέναλτι του Κιλιάν Μπαπέ (28΄,81΄) ο οποίος έφτασε τα 57 γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι Γάλλοι είχαν προηγηθεί στο 22΄ το νούμερο "22" Τίμοθι Γουεά (γιος του θρυλικού Ζορζ Γουεά), ενώ αποβλήθηκε ο αρχηγός της Ρεάλ, Ντάνι Καρβαχάλ στο 72΄ με απευθείας κόκκινη.

Η μεγάλη έκπληξη της πρεμιέρας της League Phase του Champions League έγινε στη Λισαβόνα, όπου η Καραμπάγκ νίκησε 3-2 τη Μπενφίκα, η οποία προηγήθηκε 2-0 στο ξεκίνημα του ματς!

Δύο γκολ είχε πετύχει όλα κι όλα η πρωταθλήτρια Αζερμπαϊτζάν σε έξι αγώνες στην προηγούμενη παρουσία της στο Champions League τη σεζόν 2017-18.

Απόψε έβαλε τρία, σε ένα αποτέλεσμα «ηλεκτροσόκ» για την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος σκόραρε για το 2-0 στο 16΄ πετυχαίνοντας το 8 γκολ του σε 13 ματς στη διοργάνωση. Ο Έλληνας στράικερ αντικαταστάθηκε στο 79΄.

Ματς - ροντέο έγινε στο Τορίνο, όπου πιθανότατα για πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού είχαμε διπλή «επιστροφή» ομάδας από διαφορά δύο τερμάτων! Η Ντόρτμουντ προηγήθηκε 2-0, η Γιουβέντους ισοφάρισε 2-2, οι Γερμανοί πήραν ξανά το «πάνω χέρι» με 4-2 για να λήξει το ματς 4-4 με δυο γκολ στις καθυστερήσεις. Απίστευτο!

Τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ είχε η Ντόρτμουντ, ενώ για τη «Γιουβε» μορφή ήταν ο Βλάχοβιτς με δύο γκολ και μία ασίστ. Το πρώτο τέρμα των «μπιανκονέρι» ήταν ένα καταπληκτικό σουτ από τον Κενάν Γιλντίζ, νέο παιδί θαύμα της Γιούβε και του τουρκικού ποδοσφαίρου, ενώ το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Λόιντ Κέλι.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Αθλέτικ Μπιλμπάο -Άρσεναλ 0-2 (72' Μαρτινέλι, 87' Τροσάρ)

Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3 (90' Φαν Μπόμελ - 9' πέν. Ντέιβιντ, 39' Ελ Χατζ, 81' Μακ Άλιστερ)

Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ 2-1 (28΄πεν.,81΄πεν. Μπαπέ - 22΄ Γουεά)

Μπενφίκα -Καραμπάγκ 2-3 (6΄ Μπαρενετσέα, 16΄ Παυλίδης - 30΄ Αντράδε, 48΄ Ντουράν, 86΄ Κάστσουκ)

Γιουβέντους - Ντόρτμουντ 4-4 (63΄ Γιλντίζ, 68΄,90+4΄ Βλάχοβιτς, 90+6΄ Κέλι - 52΄ Αντεγέμι, 65΄ Νμέτσα, 75΄ Κόουτο, 86΄πεν. Μπενσεμπαϊνί)

Τότεναμ - Βιγιαρεάλ 1-0 (4΄αυτ. Λουϊς Ζούνιορ).