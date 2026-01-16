Μενού

Conference League: Από αυτά τα ζευγάρια θα βγει ο αντίπαλος της ΑΕΚ στους «16»

Η ΑΕΚ έμαθε τα δύο ζευγάρια, από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλός της στη φάση των «16» του Conference League.

Reader symbol
Newsroom
AEK - Conference
Η ΑΕΚ στο ματς με την Κραϊόβα | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των play-offs του Conference League, με την ΑΕΚ να μαθαίνει τα ζευγάρια, από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος της στους «16» της διοργάνωσης.

Η Ένωση, θα κληρωθεί στις 27 Φεβρουαρίου με έναν από τους δύο νικητές των ζευγαριών: Νόα - Άλκμααρ και Ντρίτα - Τσέλιε.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της φάσης των playoffs (19 και 26 Φεβρουαρίου οι αγώνες): 

  • Ζρίνσκι (Βοσνία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 
  • Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία)-Λοζάνη (Ελβετία)
  • Κουόπιο (Φινλανδία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία)
  • Σκεντίγια (Β. Μακεδονία)-Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)
  • Νόα (Αρμενία)-Άλκμααρ (Ολλανδία)
  • Ντρίτα (Κόσοβο)-Τσέλιε (Σλοβενία)
  • Γιαγκελόνια (Πολωνία)-Φιορεντίνα (Ιταλία)
  • Ομόνοια (Κύπρος)-Ριέκα (Κροατία)

Ο πρώτος αγώνας των playoffs είναι στις 19 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς στις 26 Φεβρουαρίου.

Οι αγώνες των «16» θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 19 Μαρτίου. Η Ένωση, θα δώσει τη ρεβάνς στην OPAP Arena (19/3), ενώ το ίδιο θα συμβεί και στα προημιτελικά (16/4) εφόσον προκριθεί.

Αντίθετα, αν φτάσει στα ημιτελικά θα δώσει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας (30/4).

Οι ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους 16:

  • Στρασμπούρ
  • Ρακόβ
  • ΑΕΚ
  • Σπάρτα Πράγας
  • Ράγιο Βαγιεκάνο
  • Σαχτάρ
  • Μάιντς
  • ΑΕΚ Λάρνακας

