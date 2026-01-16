Conference League: Από αυτά τα ζευγάρια θα βγει ο αντίπαλος της ΑΕΚ στους «16»

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των play-offs του Conference League, με την ΑΕΚ να μαθαίνει τα ζευγάρια, από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος της στους «16» της διοργάνωσης.
Η Ένωση, θα κληρωθεί στις 27 Φεβρουαρίου με έναν από τους δύο νικητές των ζευγαριών: Νόα - Άλκμααρ και Ντρίτα - Τσέλιε.
Αναλυτικά τα ζευγάρια της φάσης των playoffs (19 και 26 Φεβρουαρίου οι αγώνες):
- Ζρίνσκι (Βοσνία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)
- Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία)-Λοζάνη (Ελβετία)
- Κουόπιο (Φινλανδία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία)
- Σκεντίγια (Β. Μακεδονία)-Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)
- Νόα (Αρμενία)-Άλκμααρ (Ολλανδία)
- Ντρίτα (Κόσοβο)-Τσέλιε (Σλοβενία)
- Γιαγκελόνια (Πολωνία)-Φιορεντίνα (Ιταλία)
- Ομόνοια (Κύπρος)-Ριέκα (Κροατία)
Ο πρώτος αγώνας των playoffs είναι στις 19 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς στις 26 Φεβρουαρίου.
Οι αγώνες των «16» θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 19 Μαρτίου. Η Ένωση, θα δώσει τη ρεβάνς στην OPAP Arena (19/3), ενώ το ίδιο θα συμβεί και στα προημιτελικά (16/4) εφόσον προκριθεί.
Αντίθετα, αν φτάσει στα ημιτελικά θα δώσει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας (30/4).
Οι ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους 16:
- Στρασμπούρ
- Ρακόβ
- ΑΕΚ
- Σπάρτα Πράγας
- Ράγιο Βαγιεκάνο
- Σαχτάρ
- Μάιντς
- ΑΕΚ Λάρνακας
