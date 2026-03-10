Η ανατροπή με την πιο πλούσια γυναίκα στην Ελλάδα: Ποια είναι και τι περιουσία έχει

Η νέα λίστα του forbes για τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη το 2026 μόλις κυκλοφόρησε, και το ελληνικό ενδιαφέρον «χτυπάει» κόκκινο. Με 21 Έλληνες να φιγουράρουν στο παγκόσμιο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, θα περίμενε κανείς πως η κορυφή ανήκει παραδοσιακά σε κάποιον μεγιστάνα της ναυτιλίας.

Εδώ, όμως, έρχεται η μεγάλη ανατροπή. Στην πρώτη θέση δεν συναντάμε ούτε εφοπλιστή, ούτε βιομήχανο, αλλά μια γυναίκα που διαφεντεύει μια μύθητη χρηματοοικονομική αυτοκρατορία.

Ποια είναι η Βίκυ Σάφρα των 27,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Στο Νο 94 της παγκόσμιας κατάταξης και στην απόλυτη κορυφή της λίστας των Ελλήνων, φιγουράρει η 73χρονη Βίκυ Σάφρα (μαζί με τα τέσσερα παιδιά της), με την περιουσία της να ζαλίζει: 27,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Γεννημένη στην Ελλάδα, με ελληνική και βραζιλιάνικη υπηκοότητα, η Βίκυ ζει πλέον μόνιμα στην Ελβετία. Η αμύθητη περιουσία της προήλθε από την κληρονομιά του εκλιπόντος συζύγου της (απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 2020), του θρυλικού τραπεζίτη Τζόζεφ Σάφρα.

Η δυναστεία δεν επαναπαύεται, καθώς τα τέσσερα ενήλικα παιδιά της κρατούν τα ηνία με «έξυπνες» επιχειρηματικές κινήσεις:

Ο Τζέικομπ Σάφρα (49 ετών) «τρέχει» την ελβετική τράπεζα J. Safra Sarasin, τη Safra National Bank of New York και το παγκόσμιο real estate. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2025, η J. Safra Sarasin «χτύπησε» το 70% της δανέζικης Saxo Bank έναντι 1,2 δισ. δολαρίων!

Ο Ντέιβιντ Σάφρα (40 ετών) διαχειρίζεται τον κολοσσό της Banco Safra και τα ακίνητα του ομίλου στη Βραζιλία.

Τα αδέρφια τους, Αλμπέρτο και Έστερ, πούλησαν τα μερίδιά τους στον όμιλο το 2024 και 2025 αντίστοιχα, «κλειδώνοντας» τεράστια, αν και άγνωστα, ποσά ρευστότητας.

Η «χρυσή» ελληνική πεντάδα

Αν η πρώτη θέση ανήκει στον τραπεζικό κλάδο, η συνέχεια είναι ξεκάθαρα υπόθεση των θαλασσών. Ας δούμε πώς διαμορφώνεται η κορυφαία πεντάδα των Ελλήνων κρόισων για το 2026:

Βίκυ Σάφρα & Οικογένεια : $27,1 δισ. (Τραπεζικά, χρηματοοικονομικά & επενδύσεις) – Η αδιαφιλονίκητη βασίλισσα της λίστας.

: $27,1 δισ. (Τραπεζικά, χρηματοοικονομικά & επενδύσεις) – Η αδιαφιλονίκητη βασίλισσα της λίστας. Μαρία Αγγελικούση : $7,5 δισ. (Ναυτιλία) – Στο Νο 509 παγκοσμίως, η κορυφαία Ελληνίδα πλοιοκτήτρια συνεχίζει να αυξάνει εντυπωσιακά την περιουσία της (από $5,6 δισ. το 2023, στα $7,6 το 2025).

: $7,5 δισ. (Ναυτιλία) – Στο Νο 509 παγκοσμίως, η κορυφαία Ελληνίδα πλοιοκτήτρια συνεχίζει να αυξάνει εντυπωσιακά την περιουσία της (από $5,6 δισ. το 2023, στα $7,6 το 2025). Βαγγέλης Μαρινάκης & Οικογένεια : $7 δισ. (Ναυτιλία, ποδόσφαιρο, logistics) – Θεαματικό άλμα στο Νο 567 της λίστας (από $4,9 δισ. και τη θέση 734 πέρυσι).

: $7 δισ. (Ναυτιλία, ποδόσφαιρο, logistics) – Θεαματικό άλμα στο Νο 567 της λίστας (από $4,9 δισ. και τη θέση 734 πέρυσι). Γεώργιος Οικονόμου : $5,3 δισ. (Ναυτιλία, logistics) – Σταθερή δύναμη στο Νο 806 του κόσμου.

: $5,3 δισ. (Ναυτιλία, logistics) – Σταθερή δύναμη στο Νο 806 του κόσμου. Γεώργιος Προκοπίου & Οικογένεια: $4,7 δισ. (Ναυτιλία, logistics) – Κλείνει την πεντάδα με «άγκυρα» στη θέση 908.

Το «βαρύ πυροβολικό» εκτός της κορυφαίας 5άδας

Τι γίνεται όμως από την 6η θέση και κάτω; Εκεί παρατάσσεται το υπόλοιπο «βαρύ πυροβολικό» του ελληνικού πλούτου, αποδεικνύοντας πως το επιχειρηματικό DNA της χώρας δεν αστειεύεται.

Η ναυτιλία εξακολουθεί φυσικά να κάνει το δικό της «πάρτι» με πανίσχυρους πλοιοκτήτες όπως ο Ανδρέας Μαρτίνος ($4,4 δισ.) και ο Παναγιώτης Τσάκος ($3,6 δισ.), όμως το παιχνίδι πλέον ανοίγει θεαματικά!

Ο «βασιλιάς του χαλκού» Τέλης Μυστακίδης «σπάει» το μονοπώλιο της θάλασσας με $4,2 δισ. από τα μέταλλα, ενώ παραδοσιακά «τζάκια» όπως ο Σπύρος Λάτσης ($3,9 δισ.) και ο διαχρονικός «άρχοντας της τέχνης» Φίλιππος Νιάρχος ($2,8 δισ.) κλείνουν την απόλυτη 10άδα.

Όσο για τους υπόλοιπους 11 της λίστας; Έχουν εξίσου δυναμική παρουσία που σαρώνει τις αγορές: από την ενέργεια του Ευάγγελου Μυτιληναίου και τα «χρυσά» ακίνητα των Παπαλέκα και Περιστέρη, μέχρι τις ασταμάτητες οικογενειακές δυναστείες Μαρτίνου, Λάτση και Αγγελικούση που πολλαπλασιάζουν τα δισεκατομμύρια χωρίς φρένα!