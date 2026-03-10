Δημοσκόπηση Interview: Απόσταση 15 μονάδων ΝΔ από ΠΑΣΟΚ - Στήριξη για Κύπρο, αλλά ανησυχία για πόλεμο

Στις 15,7 μονάδες έχει ανεβάσει της διαφορά της η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview, για λογαριασμό της εφημερίδας Political.

Η εκτενής έρευνα καταγράφει τάσεις συσπείρωσης των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος, επιστροφή του ΚΚΕ στην τρίτη θέση και υποχώρηση της δυναμικής ενός επερχόμενου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Η εκτίμηση εκλογικού απτελέσματος για τα κόμματα διαμορφώθηκε ως εξής:

ΝΔ - 34,1%

ΠΑΣΟΚ - 15,4%

ΚΚΕ - 7,5%

Ελληνική Λύση - 7%

Πλεύση Ελευθερίας - 5,5%

Μέρα 25 - 4,2%

Φωνή Λογικής - 3,7%

ΣΥΡΙΖΑ - 3,5%

Δημοκράτες/Προοδευτικό Κέντρο - 2,8%

Νίκη - 1,4%

Νέα Αριστερά - 1,3%

Δημοσκόπηση Interview

Δημοσκόπηση: Στο 28,5% η ΝΔ, «ανασυντάσσεται» η αντιπολίτευση

Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 28,5%, ποσοστό αυξημένο κατά σχεδόν δύο μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση.

Η Ν.Δ. προηγείται με 15,7 μονάδες έναντι του ΠΑΣΟΚ, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 12,8%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,5%, η Ελληνική Λύση με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, το ΜέΡΑ25 με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 5,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3%. «Άλλο κόμμα» επιλέγει το 10,9% και «δεν ξέρω/δεν απαντώ» το 16,4%.

Δημοσκόπηση: «Ξεφουσκώνουν» Καρυστιανού και Τσίπρας

Το επερχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει πτωτική πορεία, με μόλις 8,2% να θεωρείται πολύ πιθανό να αλλάξει την επιλογή του προς ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία της. Αντίθετα, το 9,1% το θεωρεί αρκετά πιθανό, έναντι 71,7% που το θεωρεί καθόλου πιθανό και 9,5% που το θεωρεί λίγο πιθανό.

Την ίδια στιγμή μειώνεται και η αποδοχή του υπό ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Το 10,1% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός κόμματος υπό την ηγεσία του και το 5,4% αρκετά πιθανό. Αντίθετα, το 76,5% απαντά ότι είναι απίθανο να αλλάξει την επιλογή του και το 7,6% λίγο πιθανό.

Δημοσκόπηση Interview

Υποστήριξη για εμπλοκή στην Κύπρο, ανησυχία για πόλεμο

Tο 75% δηλώνει ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί με την στρατιωτική συνδρομή της χώρας μας στην Κύπρο. Αντίθετα το 22% διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί.

Στην ερώτηση αν η χώρα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αντίστοιχες κρίσεις σε σχέση με το παρελθόν, το 45% απαντά ότι είναι πιο έτοιμη, το 27% ότι δεν είναι και το 24% ότι είναι μάλλον έτοιμη.

Δημοσκόπηση Interview

Ο μεγαλύτερος φόβος των πολιτών για τις συνέπειες της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή είναι η ακρίβεια και οι επιπτώσεις στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Συγκεκριμένα, το 95% εκφράζει την αγωνία του για ενδεχόμενες αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων και το 80% για τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει στην ανάπτυξη η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Δημοσκόπηση Interview