Μενού

Δείτε το φαντασμαγορικό video του Gazzetta από τον ουρανό του Αγρινίου για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού

Ο Παναιτωλικός το βράδυ της Δευτέρας επικράτησε της Κηφισιάς και λίγο αργότερα το Αγρίνιο... κάηκε για τα γενέθλια των 100 χρόνων.

Reader symbol
Newsroom
Παναιτωλικός Κηφισιά
Παναιτωλικός-Κηφισιά | gazzetta
  • Α-
  • Α+

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με την Κηφισιά, εκατοντάδες φίλοι του Παναιτωλικού απλώθηκαν σε κάθε σημείο της πόλης και με επίκεντρο την πλατεία Δημοκρατίας δημιούργησαν ένα φαντασμαγορικό θέαμα! To Gazzetta που από την πρώτη στιγμή σας μετέφερε όλη την δράση από τα γενέθλια των 100 χρόνων του Τίτορμου με μοναδικά θέματα και σημαντικές συνεντεύξεις, εξασφάλισε ακόμη ένα θεαματικό video από το drone που πέταξε πάνω από το Αγρίνιο την στιγμή των pyroshow και των βεγγαλικών!

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ