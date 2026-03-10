Δείτε το φαντασμαγορικό video του Gazzetta από τον ουρανό του Αγρινίου για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με την Κηφισιά, εκατοντάδες φίλοι του Παναιτωλικού απλώθηκαν σε κάθε σημείο της πόλης και με επίκεντρο την πλατεία Δημοκρατίας δημιούργησαν ένα φαντασμαγορικό θέαμα! To Gazzetta που από την πρώτη στιγμή σας μετέφερε όλη την δράση από τα γενέθλια των 100 χρόνων του Τίτορμου με μοναδικά θέματα και σημαντικές συνεντεύξεις, εξασφάλισε ακόμη ένα θεαματικό video από το drone που πέταξε πάνω από το Αγρίνιο την στιγμή των pyroshow και των βεγγαλικών!

