«Αν δεν με πουλήσετε, θα βάζω αυτογκόλ»: Οι πιο τρελοί εκβιασμοί ποδοσφαιριστών για να φύγουν από τις ομάδες τους

Πέρα από την περίπτωση Ίσακ στη Νιούκαστλ, τεράστια ονόματα έχουν ενίοτε σκαρφιστεί ακραίες ιστορίες ώστε να εκβιάσουν τις ομάδες τους να τους αφήσουν να φύγουν.

Η υπόθεση του Αλεξάντερ Ίσακ στη Νιουκάστλ έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα παικτών που έχουν βρει αρκετά ευφάνταστους τρόπους για να πιέσουν τις ομάδες τους να τους αφήσουν να φύγουν.

Ο Σουηδός επιθετικός έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει εδώ και καιρό, αλλά αποφεύγει να καταθέσει επίσημο αίτημα μεταγραφής στους Magpies.

Κάτι τέτοιο θα θεωρηθεί παραβίαση του συμβολαίου του και θα του στερήσει ένα μπόνους που μπορεί να ανέρχεται σε εκατομμύρια.

Έτσι, επιλέγει να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά του μέσα από τα social media, ελπίζοντας να πιέσει με έμμεσο τρόπο τη διοίκηση των Άγγλων.

